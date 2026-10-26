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مختبرات الفوسفور في هيئة الطاقة الذرية تدعم تحسين خصوبة التربة وكفاءة التسميد

045A9280.124 07.Still026 1 مختبرات الفوسفور في هيئة الطاقة الذرية تدعم تحسين خصوبة التربة وكفاءة التسميد
مختبرات الفوسفور في هيئة الطاقة الذرية-دمشق-سانا

دمشق-سانا

تؤدي مختبرات الفوسفور في هيئة الطاقة الذرية السورية دوراً علمياً في دعم القطاع ‏الزراعي، من خلال إجراء تحاليل دقيقة للتربة والنباتات والأسمدة، بما يسهم في تقييم ‏خصوبة التربة وتحسين إدارة التسميد ورفع كفاءة الإنتاج الزراعي.‏

وأوضح المكتب الإعلامي بالهيئة اليوم الإثنين لـ سانا أن المختبرات تعمل على تقييم ‏كفاءة استخدام الأسمدة الفوسفاتية، إلى جانب تحليل الفوسفور في بعض المنتجات ‏الغذائية وقياس الفوسفور في مصل دم بعض الحيوانات لدعم التشخيص البيطري.‏

045A9280.208 08.Still030 1 مختبرات الفوسفور في هيئة الطاقة الذرية تدعم تحسين خصوبة التربة وكفاءة التسميد

وبين المكتب الإعلامي أهمية المختبرات في تشخيص نقص الفوسفور أو زيادته في ‏التربة، ودعم تحسين إدارة التسميد والإنتاج الزراعي، والمساهمة في تقييم خصوبة ‏التربة، إضافة الى دعم البحوث الزراعية والبيطرية والغذائية، وتوفير نتائج تحليلية ‏دقيقة للباحثين والجهات المعنية.‏

ويعد الفوسفور من العناصر الغذائية الأساسية لنمو النباتات، إذ يسهم في تطور ‏الجذور ونقل الطاقة داخل النبات، الأمر الذي يجعل تحديد مستوياته المتاحة في التربة ‏عاملاً مهماً في وضع برامج تسميد مناسبة وتحسين الاستفادة من المدخلات الزراعية.‏

وتأتي أهمية هذه التحاليل في توفير قاعدة علمية تساعد على اتخاذ قرارات أكثر دقة ‏في إدارة التربة والتسميد، بما يدعم تطوير الإنتاج الزراعي، ويسهم في تعزيز البحث ‏العلمي وخدمة القطاعات الزراعية والبيطرية والغذائية.‏

045A9280.166 06.Still029 1 مختبرات الفوسفور في هيئة الطاقة الذرية تدعم تحسين خصوبة التربة وكفاءة التسميد
045A9280.144 11.Still027 مختبرات الفوسفور في هيئة الطاقة الذرية تدعم تحسين خصوبة التربة وكفاءة التسميد
045A9280.190 14.Still033 مختبرات الفوسفور في هيئة الطاقة الذرية تدعم تحسين خصوبة التربة وكفاءة التسميد
045A9280.195 13.Still031 مختبرات الفوسفور في هيئة الطاقة الذرية تدعم تحسين خصوبة التربة وكفاءة التسميد
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