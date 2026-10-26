مختبرات الفوسفور في هيئة الطاقة الذرية تدعم تحسين خصوبة التربة وكفاءة التسميد

دمشق-سانا

تؤدي مختبرات الفوسفور في هيئة الطاقة الذرية السورية دوراً علمياً في دعم القطاع ‏الزراعي، من خلال إجراء تحاليل دقيقة للتربة والنباتات والأسمدة، بما يسهم في تقييم ‏خصوبة التربة وتحسين إدارة التسميد ورفع كفاءة الإنتاج الزراعي.‏

وأوضح المكتب الإعلامي بالهيئة اليوم الإثنين لـ سانا أن المختبرات تعمل على تقييم ‏كفاءة استخدام الأسمدة الفوسفاتية، إلى جانب تحليل الفوسفور في بعض المنتجات ‏الغذائية وقياس الفوسفور في مصل دم بعض الحيوانات لدعم التشخيص البيطري.‏

وبين المكتب الإعلامي أهمية المختبرات في تشخيص نقص الفوسفور أو زيادته في ‏التربة، ودعم تحسين إدارة التسميد والإنتاج الزراعي، والمساهمة في تقييم خصوبة ‏التربة، إضافة الى دعم البحوث الزراعية والبيطرية والغذائية، وتوفير نتائج تحليلية ‏دقيقة للباحثين والجهات المعنية.‏

ويعد الفوسفور من العناصر الغذائية الأساسية لنمو النباتات، إذ يسهم في تطور ‏الجذور ونقل الطاقة داخل النبات، الأمر الذي يجعل تحديد مستوياته المتاحة في التربة ‏عاملاً مهماً في وضع برامج تسميد مناسبة وتحسين الاستفادة من المدخلات الزراعية.‏

وتأتي أهمية هذه التحاليل في توفير قاعدة علمية تساعد على اتخاذ قرارات أكثر دقة ‏في إدارة التربة والتسميد، بما يدعم تطوير الإنتاج الزراعي، ويسهم في تعزيز البحث ‏العلمي وخدمة القطاعات الزراعية والبيطرية والغذائية.‏