وزارة الصناعة تدعو للمشاركة باستبيان للاستثمار في مدينتين صناعيتين بحمص ‏ودير الزور

دمشق-سانا
دعت وزارة الصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك، الصناعيين والمستثمرين والشركات المحلية والدولية إلى المشاركة في استبيان لاستطلاع الرغبة في الاستثمار ضمن مدينتين صناعيتين متخصصتين يخطط لإنشائهما في شرق محافظة حمص ومحافظة دير الزور.
وذكرت الوزارة عبر قناتها على التلغرام اليوم الإثنين، أنه تم تخصيص المدينتين المقترحتين لصناعات الأسمدة والبتروكيميائيات والمشتقات النفطية والصناعات المكملة والخدمات المرتبطة بها.
يعزز فرص الاستثمار والإنتاج الصناعي في سوريا
أشارت إلى أن الاستبيان يهدف إلى حصر المشاريع الاستثمارية المقترحة والتعرف على احتياجاتها من الأراضي والمواد الأولية والطاقة والبنية التحتية والخدمات، بما يسهم في إعداد المخططات وبرامج التطوير وفق متطلبات المستثمرين واحتياجاتهم الفعلية.
وأوضحت الوزارة أهمية مشاركة الجهات المهتمة في هذه الخطوة، بما يدعم التخطيط للمدينتين الصناعيتين ويعزز فرص الاستثمار والإنتاج الصناعي في سوريا، ودعت الوزارة الراغبين بالمشاركة إلى تعبئة الاستبيان عبر الرابط التالي:
https://ee.kobotoolbox.org/x/z8GeEAGg
وتأتي هذه الخطوة في إطار التحضير لإنشاء مدينتين صناعيتين متخصصتين في شرق محافظة حمص ومحافظة دير الزور، بهدف تحديد المشاريع الاستثمارية المحتملة واحتياجاتها بما يساعد على وضع خطط التطوير وفق متطلبات المستثمرين.