وزارة الصناعة تدعو للمشاركة باستبيان للاستثمار في مدينتين صناعيتين بحمص ‏ودير الزور

دمشق-سانا ‏

دعت وزارة الصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك، الصناعيين والمستثمرين ‌‏والشركات المحلية والدولية إلى المشاركة في استبيان لاستطلاع الرغبة في الاستثمار ‌‏ضمن مدينتين صناعيتين متخصصتين يخطط لإنشائهما في شرق محافظة حمص ‌‏ومحافظة دير الزور.‏

وذكرت الوزارة عبر قناتها على التلغرام اليوم الإثنين، أنه تم تخصيص المدينتين ‌‏المقترحتين لصناعات الأسمدة والبتروكيميائيات والمشتقات النفطية والصناعات ‌‏المكملة والخدمات المرتبطة بها.‏

يعزز فرص الاستثمار والإنتاج الصناعي في سوريا ‏

أشارت إلى أن الاستبيان يهدف إلى حصر المشاريع الاستثمارية المقترحة والتعرف ‌‏على احتياجاتها من الأراضي والمواد الأولية والطاقة والبنية التحتية والخدمات، بما ‌‏يسهم في إعداد المخططات وبرامج التطوير وفق متطلبات المستثمرين واحتياجاتهم ‌‏الفعلية.‏

وأوضحت الوزارة أهمية مشاركة الجهات المهتمة في هذه الخطوة، بما يدعم التخطيط ‌‏للمدينتين الصناعيتين ويعزز فرص الاستثمار والإنتاج الصناعي في سوريا، ودعت ‌‏الوزارة الراغبين بالمشاركة إلى تعبئة الاستبيان عبر الرابط التالي:‏

https://ee.kobotoolbox.org/x/z8GeEAGg

وتأتي هذه الخطوة في إطار التحضير لإنشاء مدينتين صناعيتين متخصصتين في ‌‏شرق محافظة حمص ومحافظة دير الزور، بهدف تحديد المشاريع الاستثمارية ‌‏المحتملة واحتياجاتها بما يساعد على وضع خطط التطوير وفق متطلبات المستثمرين.‏