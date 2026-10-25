وزير الصناعة يبحث مع “يونيدو” تنفيذ برنامج التعافي الصناعي ‏ومشروع سلامة الغذاء

دمشق-سانا‏

بحث وزير الصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك باسل عبد الحنان، مع وفد من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “يونيدو”، ‏مراحل تنفيذ برنامج التعافي الصناعي الموقّع بين سوريا والمنظمة العام ‏الماضي، وسبل تعزيز التعاون في المجالات ذات الأولوية.‏

وأوضحت الوزارة، عبر قناتها على تلغرام اليوم الأحد، أن الاجتماع ‏تناول مشروع إنشاء هيئة لسلامة الغذاء بالتعاون مع المنظمة، في إطار ‏الجهود الرامية إلى تطوير منظومة سلامة الغذاء وتعزيز المعايير ‏المعتمدة، ما يدعم القطاع الغذائي ويرفع قدرته على تلبية المتطلبات ‏الوطنية.‏

وتأتي المباحثات في سياق تعزيز الشراكة مع «يونيدو»، والاستفادة من ‏خبراتها الفنية والتقنية لدعم التعافي الصناعي وتطوير القطاع الغذائي ‏وتعزيز الأمن الغذائي في سوريا.‏

وكانت سوريا وقّعت، خلال مشاركتها في أعمال المؤتمر العام الحادي ‏والعشرين لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، الذي عُقد في العاصمة ‏السعودية الرياض في تشرين الثاني عام 2025، مذكرة تفاهم بشأن ‏التعافي الصناعي في البلاد، بهدف توفير الدعم الفني والمالي اللازم ‏لتحفيز القطاع الصناعي.‏