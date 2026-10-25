وزير الصناعة يبحث مع “يونيدو” تنفيذ برنامج التعافي الصناعي ‏ومشروع سلامة الغذاء

دمشق-سانا
بحث وزير الصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك باسل عبد الحنان، مع وفد من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “يونيدو”، مراحل تنفيذ برنامج التعافي الصناعي الموقّع بين سوريا والمنظمة العام الماضي، وسبل تعزيز التعاون في المجالات ذات الأولوية.
وأوضحت الوزارة، عبر قناتها على تلغرام اليوم الأحد، أن الاجتماع تناول مشروع إنشاء هيئة لسلامة الغذاء بالتعاون مع المنظمة، في إطار الجهود الرامية إلى تطوير منظومة سلامة الغذاء وتعزيز المعايير المعتمدة، ما يدعم القطاع الغذائي ويرفع قدرته على تلبية المتطلبات الوطنية.
وتأتي المباحثات في سياق تعزيز الشراكة مع «يونيدو»، والاستفادة من خبراتها الفنية والتقنية لدعم التعافي الصناعي وتطوير القطاع الغذائي وتعزيز الأمن الغذائي في سوريا.
وكانت سوريا وقّعت، خلال مشاركتها في أعمال المؤتمر العام الحادي والعشرين لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، الذي عُقد في العاصمة السعودية الرياض في تشرين الثاني عام 2025، مذكرة تفاهم بشأن التعافي الصناعي في البلاد، بهدف توفير الدعم الفني والمالي اللازم لتحفيز القطاع الصناعي.