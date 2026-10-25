مباحثات سورية سعودية لتعزيز التعاون الاقتصادي والجمركي والاستثماري

‏ ‏دمشق-سانا‏

‏ ‏

بحث رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك قتيبة بدوي، مع سفير المملكة العربية ‏السعودية لدى سوريا غازي بن رافع العنزي، آفاق تعزيز التعاون الثنائي وتطوير ‏الشراكات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين الشقيقين، وذلك بحضور مدير إدارة ‏العلاقات والتعاون الدولي في الهيئة مازن علوش.‏

‏ ‏

وذكرت الهيئة عبر قناتها على التلغرام اليوم الأحد، أنه جرى خلال الاجتماع الذي ‏عقد في مقر الهيئة بدمشق، استعراض فرص التعاون في مجالات تطوير الموانئ ‏البحرية والمناطق الحرة والمرافئ الجافة، وتعزيز الربط اللوجستي وحركة النقل ‏والتجارة العابرة، إلى جانب بحث عدد من المشاريع الاستراتيجية التي تعمل الهيئة ‏على تطويرها، وفي مقدمتها مشروع ميناء الحميدية، والمشاريع اللوجستية المقترحة ‏في منطقة التنف.‏

‏ ‏

وناقش الجانبان سبل الاستفادة من الخبرات السعودية في تطوير العمل الجمركي، ‏وتحديث الأنظمة والإجراءات، وتعزيز التحول الرقمي، وتطوير منظومات التفتيش ‏والرقابة الجمركية، فضلاً عن بحث فرص التعاون في مجالات التدريب والتأهيل ‏وتبادل الخبرات الفنية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء، وتسهيل حركة التجارة بين ‏البلدين.‏

‏تطوير البنية التحتية للنقل والربط الإقليمي

‏ ‏وتطرق الجانبان أيضاً إلى أهمية تطوير البنية التحتية للنقل والربط الإقليمي، وتعزيز ‏التكامل بين الموانئ والمنافذ الحدودية والمناطق الحرة وشبكات النقل البري والسككي، ‏بما يدعم انسيابية حركة البضائع، ويوسع فرص الاستثمار، ويعزز مكانة سوريا ‏بوصفها مركزاً لوجستياً يربط الأسواق الإقليمية.‏

‏ ‏

وأكدا أهمية استمرار التنسيق والمتابعة بين الجهات المختصة في البلدين، والعمل على ‏تحويل فرص التعاون المطروحة إلى مشاريع وبرامج تنفيذية، بما يخدم المصالح ‏المشتركة، ويدعم جهود إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية في سوريا، ويعكس عمق ‏العلاقات الأخوية بين سوريا والسعودية.‏

‏ ‏

وكان رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك قتيبة بدوي بحث في 27 آب الماضي مع ‏وزير النقل والخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية صالح بن ناصر ‏الجاسر، سبل تعزيز التعاون في مجالات المنافذ والموانئ والخدمات اللوجستية ‏والمناطق الحرة والموانئ الجافة، في إطار التوجه نحو توسيع مجالات التعاون ‏الاقتصادي واللوجستي بين البلدين.‏