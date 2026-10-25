محافظة دمشق تدعو المودعين لدى شركة شجرتي إلى ‏مراجعة ‏لجنة تصفية أموال زنبركجي

‏دمشق-سانا

‏دعت محافظة دمشق مجدداً جميع المودعين السابقين لدى ‏شركة ‏شجرتي إلى مراجعة لجنة تصفية أموال زاهر ‏أحمد نوري ‏زنبركجي، وذلك في مبنى المحافظة الطابق السادس، ‏لاستكمال ‏الإجراءات المتعلقة بملف المودعين.‏

وأوضحت المحافظة عبر قناتها على التلغرام اليوم ‏الأحد، أن ‏مراجعة اللجنة تتم أيام الإثنين والثلاثاء ‏والأربعاء، من الساعة ‏العاشرة صباحاً حتى الساعة ‏الواحدة ظهراً، داعيةً المودعين إلى ‏اصطحاب صورة ‏عن الهوية الشخصية، وصورة عن البطاقة ‏الخاصة ‏بالشركة، إضافة إلى وثيقة إسقاط حق شخصي صادرة ‌‏عن المحكمة، وذلك حصراً للأشخاص الذين سبق لهم ‏الادعاء ‏أمام القضاء.‏

وأكدت المحافظة ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة ‏وإحضار ‏الوثائق المطلوبة، بما يتيح استكمال ‏الإجراءات أمام اللجنة ‏المختصة.‏

وشركة “شجرتي” أو ما يسمى “مركز الأعمال ‏الكوري” ‏هي ‏شركة وهمية أدارها المدعو زاهر ‏زنبركجي في ‏دمشق أيام ‏النظام البائد، وقامت بالاحتيال ‏على آلاف ‏المواطنين عبر جمع ‏مليارات الليرات ‏السورية مقابل منح ‏أرباح وهمية وفوائد مالية ‏دون ‏ضمانات.‏

وكانت محافظة دمشق أعلنت سابقاً، بيع ممتلكات زاهر ‌‏زنبركجي بالمزاد العلني، وذلك تسديداً لحقوق ‏المودعين لدى ‏شركة “شجرتي”، كما دعت المحافظة خلال شهري آب وأيلول ‏الماضيين المودعين إلى مراجعة لجنة تصفية أموال زنبركجي.‏