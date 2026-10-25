محافظة دمشق تدعو المودعين لدى شركة شجرتي إلى ‏مراجعة ‏لجنة تصفية أموال زنبركجي

دمشق-سانا
دعت محافظة دمشق مجدداً جميع المودعين السابقين لدى شركة شجرتي إلى مراجعة لجنة تصفية أموال زاهر أحمد نوري زنبركجي، وذلك في مبنى المحافظة الطابق السادس، لاستكمال الإجراءات المتعلقة بملف المودعين.
وأوضحت المحافظة عبر قناتها على التلغرام اليوم الأحد، أن مراجعة اللجنة تتم أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء، من الساعة العاشرة صباحاً حتى الساعة الواحدة ظهراً، داعيةً المودعين إلى اصطحاب صورة عن الهوية الشخصية، وصورة عن البطاقة الخاصة بالشركة، إضافة إلى وثيقة إسقاط حق شخصي صادرة عن المحكمة، وذلك حصراً للأشخاص الذين سبق لهم الادعاء أمام القضاء.
وأكدت المحافظة ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة وإحضار الوثائق المطلوبة، بما يتيح استكمال الإجراءات أمام اللجنة المختصة.
وشركة “شجرتي” أو ما يسمى “مركز الأعمال الكوري” هي شركة وهمية أدارها المدعو زاهر زنبركجي في دمشق أيام النظام البائد، وقامت بالاحتيال على آلاف المواطنين عبر جمع مليارات الليرات السورية مقابل منح أرباح وهمية وفوائد مالية دون ضمانات.
وكانت محافظة دمشق أعلنت سابقاً، بيع ممتلكات زاهر زنبركجي بالمزاد العلني، وذلك تسديداً لحقوق المودعين لدى شركة “شجرتي”، كما دعت المحافظة خلال شهري آب وأيلول الماضيين المودعين إلى مراجعة لجنة تصفية أموال زنبركجي.