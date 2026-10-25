تنظيم 374 ضبطاً تموينياً في دمشق الأسبوع الماضي

دمشق-سانا ‏

نظمت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ‏محافظة دمشق، 374 ‏ضبطاً ‏تموينياً بحق فعاليات ‏تجارية مخالفة، خلال الفترة من الـ 16 وحتى الـ 21 ‌‏من ‏شهر تشرين الأول الجاري.‏

وأوضح مدير المديرية غياث البكور في تصريح لـ ‏سانا اليوم الأحد، أن الدوريات ‌‏‌‏التموينية نفذت 144 ‏جولة رقابية، استهدفت 1876 فعالية ‌‏‌‏تجارية، بهدف ‏التدقيق في الأسعار والفواتير والكشف عن ‏المخالفات ‏التموينية.‏

وبين البكور أن هذه الجولات شملت التأكد من الإعلان ‏الواضح ‏عن الأسعار، والتدقيق في الفواتير النظامية، ‏ومدى التقيد بالشروط الصحية‎، ‏وجودة مادة الخبز.‏

وأشار البكور إلى ‏أن المديرية عالجت خلال ‏الفترة نفسها 59 شكوى مقدمة من المواطنين، داعياً إياهم إلى ‏التعاون مع الجهات ‏الرقابية والإبلاغ عن أي حالات ‏غش أو تلاعب بالأسعار.‌‎

وكانت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك ‏بدمشق نظّمت ‏خلال ‌‏النصف الأول ‏من العام الحالي، ‌‏61447 ضبطاً تموينياً، ما يعكس ‏استمرارية العمل ‏الرقابي ‏وتطوره.‏