تنظيم 374 ضبطاً تموينياً في دمشق الأسبوع الماضي

دمشق-سانا
نظمت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظة دمشق، 374 ضبطاً تموينياً بحق فعاليات تجارية مخالفة، خلال الفترة من الـ 16 وحتى الـ 21 من شهر تشرين الأول الجاري.
وأوضح مدير المديرية غياث البكور في تصريح لـ سانا اليوم الأحد، أن الدوريات التموينية نفذت 144 جولة رقابية، استهدفت 1876 فعالية تجارية، بهدف التدقيق في الأسعار والفواتير والكشف عن المخالفات التموينية.
وبين البكور أن هذه الجولات شملت التأكد من الإعلان الواضح عن الأسعار، والتدقيق في الفواتير النظامية، ومدى التقيد بالشروط الصحية، وجودة مادة الخبز.
وأشار البكور إلى أن المديرية عالجت خلال الفترة نفسها 59 شكوى مقدمة من المواطنين، داعياً إياهم إلى التعاون مع الجهات الرقابية والإبلاغ عن أي حالات غش أو تلاعب بالأسعار.
وكانت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق نظّمت خلال النصف الأول من العام الحالي، 61447 ضبطاً تموينياً، ما يعكس استمرارية العمل الرقابي وتطوره.