وزارة الطاقة: يجري العمل لإرسال 250 صهريج ‏مازوت إلى حلب وإدلب لمعالجة الأزمة

دمشق-سانا‏

أعلن مدير الإعلام في وزارة الطاقة عبد الحميد ‏سلات أن الشركة السورية للبترول تعمل حالياً ‏على تحميل وإرسال 250 صهريجاً من مادة ‏المازوت من بانياس إلى محافظتي حلب وإدلب، ‏ضمن الإجراءات العاجلة لمعالجة أزمة المازوت، ‏مع استمرار عمليات التوريد والتوزيع إلى بقية ‏المحافظات.‏

المازوت متوفر في مستودعات الشركة السورية ‏للبترول

أوضح سلات في تصريح لـ سانا اليوم الأحد، أن ‏مادة المازوت متوافرة في مستودعات الشركة ‏السورية للبترول، مع وجود ثلاث ناقلات راسية ‏في البحر وجاهزة للتفريغ، إضافة إلى ناقلات ‏أخرى متعاقد عليها ستصل تباعاً، بما يعزز ‏استمرارية الإمدادات.‏

وبيّن سلات أن أزمة المازوت الحالية تعود إلى ‏التعديات التي استهدفت خطوط نقل المشتقات ‏النفطية بين بانياس وحمص، ما أدى إلى توقف ‏وصول المادة إلى مستودعات حمص، وزيادة ‏الضغط على مزاريب التحميل في بانياس، وتأخر ‏تنفيذ الطلبات خلال الأيام الماضية.‏

جهود لتعزيز انسيابية التوريدات

أشار سلات إلى أنه بعد إصلاح الخط المستهدف، ‏يجري العمل حالياً على إعادة ضغطه وضخ المادة ‏عبره، تمهيداً لوصولها إلى مستودعات حمص ‏واستئناف عمليات التحميل منها فور توافر الكميات ‏اللازمة، بما يسهم في تخفيف الضغط عن بانياس ‏وتعزيز انسيابية التوريدات.‏

وأكد سلات أن هذه الإجراءات تأتي ضمن جهود ‏متواصلة لمعالجة الاختناقات في عمليات النقل ‏والتحميل، ومن المتوقع أن تسهم، مع استمرار ‏التوريدات خلال الأيام المقبلة، في تخفيف حدة ‏الأزمة تدريجياً وتحسين توافر المادة في الأسواق.‏

وشهدت محافظتا حلب وإدلب خلال الأيام الماضية ‏نقصاً في مادة المازوت داخل محطات الوقود، ما ‏أثر على ‌‏‌‏قطاعات حيوية تشمل الشحن التجاري، ‏وأفران الخبز، والمواصلات ومعاصر الزيتون، ‏وخدمات نقل ‌‏‌‏مياه الشرب، وذلك بالتزامن مع ‏ارتفاع الطلب الموسمي على المادة مع دخول‏ فصل ‌‏‌‏الخريف واقتراب فصل الشتاء‌‏.‏