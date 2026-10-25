مسلخ دمشق: تجهيز أكثر من 20 ألف رأس من المواشي للاستهلاك خلال أيلول

دمشق-سانا‏

بلغ إجمالي عدد رؤوس الأغنام والماعز والأبقار والجمال ‏المذبوحة في مسلخ دمشق الفني خلال شهر أيلول الماضي ‌‏أكثر من 20 ألف رأس وفق البيانات المتعلقة بمعدلات الذبح ‏اليومية في المسلخ.‏

وأوضح مدير مسلخ دمشق الفني خالد قرقورا في تصريح‏ لـ سانا اليوم الأحد، أن المعدل الوسطي لذبح ذكور الأغنام ‌‏العواس يبلغ نحو 500 رأس يومياً، فيما يبلغ عدد رؤوس ‏الماعز نحو 150 رأساً من الذكور والإناث يومياً، فيما يصل ‌‏عدد الجمال والأبقار والعجول والإناث من الأبقار إلى نحو ‌‏24 رأساً يومياً.‏

وأشار قرقورا إلى أن عمليات الذبح في المسلخ تبدأ بفحص ‏الحيوانات المعدة للذبح من قبل الطاقم الطبي المؤلف من ‌‏أطباء بيطريين ومراقبين بيطريين قبل إدخالها إلى صالات ‏الذبح، حيث تجري عمليات الذبح والسلخ وفصل الأحشاء ‏عن ‏بعضها.‏

ولفت إلى أن الكادر الطبي يتولى فحص اللحوم بعد الذبح، ‏وتحديد صلاحيتها للاستهلاك البشري، مبيناً أن اللحوم ‌‏الصالحة تختم بالأختام الخاصة وتنقل بالسيارات المبردة‏ إلى الأسواق والمحال المخصصة، فيما تتلف اللحوم غير ‌‏الصالحة مباشرة في المسلخ وفق الطرق المتبعة.‏

وتعد المسالخ الفنية من المرافق الحيوية لضمان سلامة اللحوم ‏المتداولة في الأسواق، إذ تسهم الرقابة البيطرية ‏والفحوص ‏الصحية في حماية المستهلكين والتأكد من صلاحية اللحوم ‏للاستهلاك البشري.‏