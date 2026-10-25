مسلخ دمشق: تجهيز أكثر من 20 ألف رأس من المواشي للاستهلاك خلال أيلول

دمشق-سانا
بلغ إجمالي عدد رؤوس الأغنام والماعز والأبقار والجمال المذبوحة في مسلخ دمشق الفني خلال شهر أيلول الماضي أكثر من 20 ألف رأس وفق البيانات المتعلقة بمعدلات الذبح اليومية في المسلخ.
وأوضح مدير مسلخ دمشق الفني خالد قرقورا في تصريح لـ سانا اليوم الأحد، أن المعدل الوسطي لذبح ذكور الأغنام العواس يبلغ نحو 500 رأس يومياً، فيما يبلغ عدد رؤوس الماعز نحو 150 رأساً من الذكور والإناث يومياً، فيما يصل عدد الجمال والأبقار والعجول والإناث من الأبقار إلى نحو 24 رأساً يومياً.
وأشار قرقورا إلى أن عمليات الذبح في المسلخ تبدأ بفحص الحيوانات المعدة للذبح من قبل الطاقم الطبي المؤلف من أطباء بيطريين ومراقبين بيطريين قبل إدخالها إلى صالات الذبح، حيث تجري عمليات الذبح والسلخ وفصل الأحشاء عن بعضها.
ولفت إلى أن الكادر الطبي يتولى فحص اللحوم بعد الذبح، وتحديد صلاحيتها للاستهلاك البشري، مبيناً أن اللحوم الصالحة تختم بالأختام الخاصة وتنقل بالسيارات المبردة إلى الأسواق والمحال المخصصة، فيما تتلف اللحوم غير الصالحة مباشرة في المسلخ وفق الطرق المتبعة.
وتعد المسالخ الفنية من المرافق الحيوية لضمان سلامة اللحوم المتداولة في الأسواق، إذ تسهم الرقابة البيطرية والفحوص الصحية في حماية المستهلكين والتأكد من صلاحية اللحوم للاستهلاك البشري.