سوريا تنتج 14 مليون برميل نفط خام و1.429 مليار متر مكعب من الغاز خلال ‌‏النصف الأول من 2026‏

دمشق-سانا
تجاوز إنتاج النفط الخام بسوريا خلال النصف الأول من العام الجاري الـ 14 مليون برميل بينما وصل إنتاج الغاز الطبيعي الخام إلى 1.429 مليار متر مكعب، والنفط الخام المكرر إلى مليوني طن وفق بيانات حديثة أصدرتها وزارة الطاقة.
وذكرت الوزارة عبر قناتها على تلغرام أمس الثلاثاء، أنه خلال النصف الأول من عام 2026، واصل قطاع النفط والغاز استعادة دوره في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز أمن الطاقة، من خلال زيادة الإنتاج، وتطوير البنية التحتية، وإعادة تأهيل المنشآت، وفتح مسارات جديدة للاستثمار والشراكات.
ووفق بيانات الوزارة بلغت كميات النفط الخام المنتجة خلال الفترة المذكورة 14.8 مليون برميل، و3.5 ملايين طن مشتقات نفطية، إضافة لإنتاج 1.429 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي الخام، و 1.252 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي النظيف، و35.5 ألف طن من الغاز المنزلي المسال.
كما تمت إزالة الحراقات البدائية في 4 محافظات، وتأهيل مركز بترول الثورة، ومحطة البشري، وتشغيل 152 بئراً، وإدخال 10 آبار جديدة للإنتاج، وتجهيز محطة غاز الدبوسية تمهيداً لنقل الغاز إلى لبنان.
7 مذكرات تفاهم و3 عقود لتطوير قطاع البترول
وأوضحت الوزارة في بياناتها أنه تم توقيع 7 مذكرات تفاهم مع شركات عالمية، و3 عقود لتطوير قطاع البترول وتأهيل 5 كيلو مترات من خط غاز كونوكو، وإعادة تشغيل مجموعة الضخ الرئيسية في حمص بعد توقف دام 12 عاماً، وإعادة الحفارة البحرية عمريت إلى الخدمة، وتشغيل العنفات الغازية في حقل الجبسة.
وفيما يخص الحفر والإنتاج، أشارت البيانات إلى أن أعمال الحفر وصلت إلى 3460 متراً، إضافة إلى إعادة تأهيل حفارتين، وإعادة تشغيل 152 بئراً وإدخال 10 آبار للإنتاج وإصلاح 21 بئراً.
110 ناقلات وقود تصل المصبات النفطية
ولتعزيز أمن الإمدادات واستقرار توافر الوقود ورفع كفاءة التكرير استقبلت المصبات النفطية 110 ناقلات خلال الفترة نفسها، كما تم استيراد 1.016 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، و1.5 مليون طن نفط خام، و598 ألف طن مازوت، و283 ألف طن بنزين، و196 ألف طن غاز منزلي مسال، و32 ألف طن فيول أويل.
وبخصوص تأمين محطات الكهرباء بينت الوزارة أنه تم تزويد محطات توليد الكهرباء ب 2.059 مليار متر مكعب من الغاز، و859251 طن فيول، وتأمين السوق المحلية ب 3.5 ملايين طن من المشتقات النفطية.
وكان عام 2025 شهد العديد من الجهود والأعمال للنهوض بقطاع النفط، منها زيادة كميات الغاز الطبيعي المورد إلى 9 ملايين متر مكعب يومياً، بزيادة قدرها 35 بالمئة، وحفر أول بئر استكشافية للغاز في ريف دمشق، واستقبال 96 مليون متر مكعب من الغاز القطري، و364 مليون متر مكعب من الغاز الأذري، وتزويد محطات الكهرباء ب 2194 مليون متر مكعب.