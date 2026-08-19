سوريا تنتج 14 مليون برميل نفط خام و1.429 مليار متر مكعب من الغاز خلال ‌‏النصف الأول من 2026‏

دمشق-سانا‏

تجاوز إنتاج النفط الخام بسوريا خلال النصف الأول من العام الجاري الـ ‌‏14 ‌‏مليون برميل بينما وصل إنتاج الغاز الطبيعي الخام إلى 1.429 مليار ‏متر مكعب، ‌‏والنفط الخام المكرر إلى مليوني طن وفق بيانات حديثة أصدرتها وزارة ‏الطاقة.‏

وذكرت الوزارة عبر قناتها على تلغرام أمس الثلاثاء، أنه خلال النصف ‏الأول من ‌‏عام 2026، واصل قطاع النفط والغاز استعادة دوره في دعم ‏الاقتصاد الوطني ‌‏وتعزيز أمن الطاقة، من خلال زيادة الإنتاج، وتطوير البنية ‏التحتية، وإعادة تأهيل ‌‏المنشآت، وفتح مسارات جديدة للاستثمار والشراكات.‏

ووفق بيانات الوزارة بلغت كميات النفط الخام المنتجة خلال الفترة المذكورة ‌‏14.8 ‌‏مليون برميل، ‏و3.5 ملايين طن مشتقات نفطية، إضافة لإنتاج 1.429 ‏مليار متر ‌‏مكعب من ‏الغاز الطبيعي الخام، و 1.252 مليار متر مكعب من ‏الغاز الطبيعي ‌‏النظيف، ‏و35.5 ألف طن من الغاز المنزلي المسال.‏

كما تمت إزالة الحراقات البدائية في 4 محافظات، وتأهيل مركز بترول ‌‏الثورة، ‌‏ومحطة البشري، وتشغيل 152 بئراً، وإدخال 10 آبار جديدة ‌‏للإنتاج، وتجهيز ‌‏محطة غاز الدبوسية تمهيداً لنقل الغاز إلى لبنان.‏

‏7 مذكرات تفاهم و3 عقود لتطوير قطاع البترول ‏

وأوضحت الوزارة في بياناتها أنه تم توقيع 7 مذكرات تفاهم مع شركات ‏عالمية، ‌‏و3 عقود ‏لتطوير قطاع البترول وتأهيل 5 كيلو مترات من خط غاز ‏كونوكو، ‌‏وإعادة ‏تشغيل مجموعة الضخ الرئيسية في حمص بعد توقف دام ‌‏12 عاماً، وإعادة ‌‏‌‏الحفارة البحرية عمريت إلى الخدمة، وتشغيل العنفات ‏الغازية في حقل ‏الجبسة.‏

وفيما يخص الحفر والإنتاج، أشارت البيانات إلى أن أعمال الحفر وصلت ‏إلى ‌‏‌‏3460 متراً، إضافة إلى إعادة تأهيل حفارتين، وإعادة تشغيل 152 بئراً ‌‏وإدخال ‌‏‌‏10 آبار للإنتاج وإصلاح 21 بئراً.‏

‏110 ناقلات وقود تصل المصبات النفطية ‏

ولتعزيز أمن الإمدادات واستقرار توافر الوقود ورفع كفاءة التكرير استقبلت ‌‏‌‏‌‏المصبات النفطية 110 ناقلات خلال الفترة نفسها، كما تم استيراد 1.016 ‏مليار ‌‏متر مكعب من ‏الغاز الطبيعي، و1.5 مليون طن نفط خام، و598 ألف ‏طن مازوت، ‌‏و283 ‏ألف طن بنزين، و196 ألف طن غاز منزلي مسال، ‏و32 ألف طن فيول ‌‏‌‏أويل.‏

وبخصوص تأمين محطات الكهرباء بينت الوزارة أنه تم تزويد محطات ‌‏توليد ‌‏الكهرباء ب 2.059 مليار متر مكعب من الغاز، و859251 طن فيول، ‌‏وتأمين ‌‏السوق المحلية ب 3.5 ملايين طن من المشتقات النفطية.‏

وكان عام 2025 شهد العديد من الجهود والأعمال للنهوض بقطاع النفط، منها ‏زيادة كميات الغاز الطبيعي المورد إلى 9 ملايين متر مكعب يومياً، بزيادة قدرها ‌‏35 بالمئة، وحفر أول بئر استكشافية للغاز في ريف دمشق، واستقبال 96 مليون ‏متر مكعب من الغاز القطري، و364 مليون متر مكعب من الغاز الأذري، وتزويد ‏محطات الكهرباء ب 2194 مليون متر مكعب.‏