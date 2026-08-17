حمزة لـ سانا: معرض دمشق الدولي الـ 63 منصة لتعزيز الاستثمار ‏والترويج للمنتج السوري

دمشق-سانا
يرسم معرض دمشق الدولي في دورته الـ 63 “سوريا تشرق من جديد” التي ستقام من الـ 26 من آب الحالي إلى الـ 4 من أيلول المقبل مساراً جديداً يضع الاقتصاد والاستثمار في صدارة فعالياته، مع تخصيص الأيام الثلاثة الأولى حصراً للقاءات الأعمال والشراكات والاستثمار، في خطوة تهدف إلى تحويل المعرض من منصة للعرض والترويج إلى مساحة فاعلة لعقد الصفقات وفتح قنوات مباشرة بين المستثمرين والقطاع الخاص والجهات الحكومية.
برنامج اقتصادي مكثف
وفي هذا الإطار أكد مدير عام مؤسسة المعارض والأسواق الدولية محمد حمزة في تصريح لـ سانا اليوم الإثنين، أن الدورة الـ 63 ستشهد برنامجاً اقتصادياً مكثفاً يتضمن لقاءات B2B وB2G، وأياماً للأعمال والاستثمار، ومؤتمرات اقتصادية، إلى جانب توقيع مذكرات التفاهم والاتفاقيات، بمشاركة واسعة من رجال الأعمال والجهات الحكومية المعنية بالاستثمار والاقتصاد والصناعة والسياحة والمالية والمصرف المركزي.
وأوضح حمزة، أن هذه الأيام ستشهد لقاءات بين كبار رجال الأعمال والمهتمين بالاستثمار والجهات الحكومية السورية، ولا سيما هيئة الاستثمار ووزارتي السياحة والاقتصاد والصناعة، إضافة إلى وزارة المالية ومصرف سوريا المركزي ومختلف الجهات الحكومية المعنية، بهدف إتاحة المجال للاستفسار عن المعلومات المتعلقة بالاستثمار وتعزيز التواصل المباشر بين مجتمع الأعمال والجهات الحكومية.
طاولة وزارية اقتصادية دولية
وبيّن حمزة أن الأيام السبعة التالية من المعرض ستكون شاملة للفعاليات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والوطنية والجماهيرية، مبيناً أن المعرض سيشهد كذلك طاولة وزارية اقتصادية دولية، يشارك فيها عدد من الوزراء الدوليين إلى جانب وزراء سوريين، بهدف أن تكون هذه الطاولة خطوة على طريق إقامة منتدى دمشق الاقتصادي الكبير العام المقبل.
ولفت إلى أن وزارة الاقتصاد والصناعة والمؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية تركزان في دورة هذا العام على تعزيز الجانب الاقتصادي للمعرض، ليكون أكثر تخصصاً في طرح وترويج المنتج السوري، وتأمين فرص العمل للسوريين، وجذب الاستثمارات إلى
سوريا.
وأشار حمزة إلى أن العمل على دورة معرض دمشق الدولي الـ63 بدأ مباشرة بعد انتهاء الدورة الـ62، حيث جرى تسجيل التحديات والمشكلات التي واجهت الدورة السابقة والعمل على معالجتها، واتخاذ العديد من الإجراءات الجديدة، التي تضمن إقامة دورة أكثر ملاءمة وفعالية.
وكان معرض دمشق الدولي بدورته الـ 62 التي أقيمت خلال الفترة ما بين الـ 28 من آب والـ 5 من أيلول عام 2025، شهد حضوراً جماهيرياً كبيراً بلغ مليونين و261 ألف زائر، وتجاوزت قيمة العقود والاتفاقيات المبرمة أكثر من 9 مليارات ليرة سورية.