حمزة لـ سانا: معرض دمشق الدولي الـ 63 منصة لتعزيز الاستثمار ‏والترويج للمنتج السوري

دمشق-سانا‏

يرسم معرض دمشق الدولي في دورته الـ 63 “سوريا تشرق من جديد” ‏التي ستقام من الـ 26 من آب الحالي إلى الـ 4 من أيلول المقبل مساراً ‏جديداً يضع الاقتصاد والاستثمار في صدارة فعالياته، مع تخصيص الأيام ‏الثلاثة الأولى حصراً للقاءات الأعمال والشراكات والاستثمار، في خطوة ‏تهدف إلى تحويل المعرض من منصة للعرض والترويج إلى مساحة ‏فاعلة لعقد الصفقات وفتح قنوات مباشرة بين المستثمرين والقطاع ‏الخاص والجهات الحكومية‎.‎

برنامج اقتصادي مكثف

وفي هذا الإطار أكد مدير عام مؤسسة المعارض والأسواق الدولية محمد ‏حمزة في تصريح لـ سانا اليوم الإثنين، أن الدورة الـ 63 ستشهد برنامجاً ‏اقتصادياً مكثفاً يتضمن لقاءات‎ B2B ‎وB2G، وأياماً للأعمال والاستثمار، ‏ومؤتمرات اقتصادية، إلى جانب توقيع مذكرات التفاهم والاتفاقيات، ‏بمشاركة واسعة من رجال الأعمال والجهات الحكومية المعنية بالاستثمار ‏والاقتصاد والصناعة والسياحة والمالية والمصرف المركزي‎.‎

وأوضح حمزة، أن هذه الأيام ستشهد لقاءات بين كبار رجال الأعمال ‏والمهتمين بالاستثمار والجهات الحكومية السورية، ولا سيما هيئة ‏الاستثمار ووزارتي السياحة والاقتصاد والصناعة، إضافة إلى وزارة ‏المالية ومصرف سوريا المركزي ومختلف الجهات الحكومية المعنية، ‏بهدف إتاحة المجال للاستفسار عن المعلومات المتعلقة بالاستثمار وتعزيز ‏التواصل المباشر بين مجتمع الأعمال والجهات الحكومية‎.‎

طاولة وزارية اقتصادية دولية

وبيّن حمزة أن الأيام السبعة التالية من المعرض ستكون شاملة للفعاليات ‏الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والوطنية والجماهيرية، مبيناً أن ‏المعرض سيشهد كذلك طاولة وزارية اقتصادية دولية، يشارك فيها عدد ‏من الوزراء الدوليين إلى جانب وزراء سوريين، بهدف أن تكون هذه ‏الطاولة خطوة على طريق إقامة منتدى دمشق الاقتصادي الكبير العام ‏المقبل‎.‎

ولفت إلى أن وزارة الاقتصاد والصناعة والمؤسسة العامة للمعارض ‏والأسواق الدولية تركزان في دورة هذا العام على تعزيز الجانب ‏الاقتصادي للمعرض، ليكون أكثر تخصصاً في طرح وترويج المنتج ‏السوري، وتأمين فرص العمل للسوريين، وجذب الاستثمارات إلى ‏

سوريا‎.‎

وأشار حمزة إلى أن العمل على دورة معرض دمشق الدولي الـ63 بدأ ‏مباشرة بعد انتهاء الدورة الـ62، حيث جرى تسجيل التحديات والمشكلات ‏التي واجهت الدورة السابقة والعمل على معالجتها، واتخاذ العديد من ‏الإجراءات الجديدة، التي تضمن إقامة دورة أكثر ملاءمة وفعالية‎.‎

وكان معرض دمشق الدولي بدورته الـ 62 التي أقيمت خلال الفترة ما بين الـ 28 من آب والـ 5 من ‏أيلول عام 2025، شهد حضوراً جماهيرياً ‏كبيراً بلغ مليونين و261 ‏ألف زائر، وتجاوزت قيمة العقود والاتفاقيات ‏المبرمة أكثر من 9 مليارات ليرة ‏سورية‎. ‎