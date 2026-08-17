وزير الاتصالات يبحث مع السفير اللبناني فرص الاستثمار التقني

دمشق-سانا

بحث وزير الاتصالات وتقانة المعلومات عبد السلام هيكل مع السفير اللبناني بدمشق هنري قسطون، فرص الاستثمار التقني في مراكز الذكاء الاصطناعي وبناء القدرات، وسبل تعزيز التعاون التقني والاستثماري بين سوريا ولبنان.

وذكرت الوزارة، اليوم الإثنين، أن اللقاء تناول العلاقات التاريخية والثقافية التي تجمع البلدين، إضافة إلى آفاق تطوير التعاون في المجالات التقنية.

واستعرض الوزير هيكل مشاريع الوزارة الهادفة إلى إعادة بناء البنية التحتية لشبكات الاتصالات، وفق أحدث المعايير العالمية، بما يسهم في تطوير قطاع الاتصالات، وتوفير بيئة داعمة للاستثمار التقني.

وأكد الجانبان أهمية تبادل الرؤى والخبرات وتعزيز التواصل بين البلدين، بما يفتح المجال أمام مزيد من فرص التعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي وبناء القدرات.

وتأتي هذه المباحثات في إطار الجهود الرامية إلى تطوير التعاون السوري-اللبناني في قطاع الاتصالات وتقانة المعلومات، والاستفادة من الفرص المتاحة في مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، بما يدعم تطوير البنية التحتية الرقمية، وتعزيز الاستثمارات التقنية المشتركة.