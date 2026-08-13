هيئة الاستثمار و«إفكت بلس» توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز الترويج للفرص الاستثمارية

دمشق-سانا
وقّع مدير عام هيئة الاستثمار أحمد رواد رمضان مذكرة تفاهم مع المدير التنفيذي لشركة ”إفكت بلس” لتنظيم المعارض والمؤتمرات باسل السيد، الجهة المنظمة للمعرض الدولي لإعادة إعمار سوريا “إعمار”، بهدف تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ودعم البيئة الاستثمارية.
وذكرت الهيئة، عبر قناتها على تلغرام اليوم الخميس، أن المذكرة تؤسس إطاراً للتعاون الاستراتيجي في ترويج الفرص الاستثمارية المتاحة، وفتح قنوات تواصل مباشرة بين المستثمرين والقطاع الخاص، وتعزيز دور المعارض والمنصات الاقتصادية في بناء شراكات حقيقية تدعم عجلة النمو والنشاط الاقتصادي سوريا.
وتسهم المذكرة في دعم الفعاليات الاقتصادية التي تتيح التعريف بالفرص الاستثمارية، وتعزيز التواصل بين المستثمرين والجهات ذات الصلة، بما يساعد على بناء شراكات جديدة وتحفيز الاستثمار.
ويأتي توقيع المذكرة في إطار توجه هيئة الاستثمار إلى توسيع التعاون مع القطاع الخاص، والاستفادة من المعارض والفعاليات الاقتصادية في الترويج للفرص الاستثمارية واستقطاب المستثمرين.