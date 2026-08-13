هيئة الاستثمار و«إفكت بلس» توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز الترويج للفرص الاستثمارية

دمشق-سانا‏

وقّع مدير عام هيئة الاستثمار أحمد رواد رمضان مذكرة تفاهم مع المدير التنفيذي لشركة ‌‏”إفكت بلس” لتنظيم المعارض والمؤتمرات باسل السيد، الجهة المنظمة للمعرض الدولي ‏لإعادة إعمار سوريا “إعمار”، بهدف تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ودعم البيئة ‏الاستثمارية.

وذكرت الهيئة، عبر قناتها على تلغرام اليوم الخميس، أن المذكرة تؤسس إطاراً للتعاون ‏الاستراتيجي في ترويج الفرص الاستثمارية المتاحة، وفتح قنوات تواصل مباشرة بين ‏المستثمرين والقطاع الخاص، وتعزيز دور المعارض والمنصات الاقتصادية في بناء ‏شراكات حقيقية تدعم عجلة النمو والنشاط الاقتصادي سوريا‏.

وتسهم المذكرة في دعم الفعاليات الاقتصادية التي تتيح التعريف بالفرص الاستثمارية، ‏وتعزيز التواصل بين المستثمرين والجهات ذات الصلة، بما يساعد على بناء شراكات ‏جديدة وتحفيز الاستثمار.

ويأتي توقيع المذكرة في إطار توجه هيئة الاستثمار إلى توسيع التعاون مع القطاع ‏الخاص، والاستفادة من المعارض والفعاليات الاقتصادية في الترويج للفرص الاستثمارية ‏واستقطاب المستثمرين.