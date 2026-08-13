هيئة الاستثمار و«إفكت بلس» توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز الترويج للفرص الاستثمارية

photo 2026 08 13 22 25 26 Copy هيئة الاستثمار و«إفكت بلس» توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز الترويج للفرص الاستثمارية

دمشق-سانا‏

وقّع مدير عام هيئة الاستثمار أحمد رواد رمضان مذكرة تفاهم مع المدير التنفيذي لشركة ‌‏”إفكت بلس” لتنظيم المعارض والمؤتمرات باسل السيد، الجهة المنظمة للمعرض الدولي ‏لإعادة إعمار سوريا “إعمار”، بهدف تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ودعم البيئة ‏الاستثمارية.

وذكرت الهيئة، عبر قناتها على تلغرام اليوم الخميس، أن المذكرة تؤسس إطاراً للتعاون ‏الاستراتيجي في ترويج الفرص الاستثمارية المتاحة، وفتح قنوات تواصل مباشرة بين ‏المستثمرين والقطاع الخاص، وتعزيز دور المعارض والمنصات الاقتصادية في بناء ‏شراكات حقيقية تدعم عجلة النمو والنشاط الاقتصادي سوريا‏.

وتسهم المذكرة في دعم الفعاليات الاقتصادية التي تتيح التعريف بالفرص الاستثمارية، ‏وتعزيز التواصل بين المستثمرين والجهات ذات الصلة، بما يساعد على بناء شراكات ‏جديدة وتحفيز الاستثمار.

ويأتي توقيع المذكرة في إطار توجه هيئة الاستثمار إلى توسيع التعاون مع القطاع ‏الخاص، والاستفادة من المعارض والفعاليات الاقتصادية في الترويج للفرص الاستثمارية ‏واستقطاب المستثمرين.

لجنة مكافحة الكسب غير المشروع تدعو المكاتب العقارية في سوريا إلى الإبلاغ عن البيوع المشبوهة
هيئة الاستثمار تبحث مع وفد استثماري سعودي فرص التعاون المشترك
شركات عربية وأجنبية تؤكد أهمية معرض “بيلدكس” كنافذة تسويقية وبوابة للدخول إلى السوق السورية
غرام الذهب عيار 21 ينخفض 200 ليرة في السوق السورية‎
المنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة تستعرض فرص الاستثمار في معرض ميتاس 2026 بالإمارات
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك