دعوة لتقديم عروض أسعار داخلية لتوريد قساطل من الحديد المزيبق لصالح وزارة الطاقة

موقع 1 دعوة لتقديم عروض أسعار داخلية لتوريد قساطل من الحديد المزيبق لصالح وزارة الطاقة

إعلان تحريري-سانا

تعلن الهيئة العامة للإمداد والتوريد عن رغبتها في تلقي عروض من الراغبين لــ مشروع: توريد قساطل من الحديد المزيبق لصالح وزارة الطاقة، وفقاً للمواصفات والشروط المفصلة الواردة في دفاتر الشروط الخاصة.

رقم المناقصة:071-ع-2026 ، تاريخ الإعلان:11-آب-2026.

الشروط العامة

التأمينات الأولية:

مبلغ وقدره (847296 ل.س) ثمانمئة وسبعةٌ وأربعون ألفاً ومئتان وست وتسعون ليرة سورية فقط لا غير ، تُقدم لصالح الهيئة العامة للإمداد والتوريد وفق دفتر الشروط المالية والحقوقية الخاصة.

التأمينات النهائية:

%10 من قيمة العقد، تُدفع خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً لصالح الجهة الطالبة.

غرامة التأخير:

0.001 واحد بالألف من إجمالي قيمة المواد عن كل يوم تأخير، على ألا تتجاوز الغرامة الإجمالية 20% من قيمة العقد.

مدة التنفيذ:

60 يوماً تقويمياً وفقاً لدفاتر الشروط من تاريخ أمر المباشرة.

المدة التي يجب على العارض أن يبقى ملتزماً بعرضه:

90 يوماً تقويمياً ابتداءً من اليوم التالي لانتهاء فترة تقديم العروض.

مكان التسليم:

مستودعات الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة حمص.

الأوراق المطلوبة:

يُقدَّم العرض ضمن ثلاث مغلفات منفصلة توضع داخل ظرف واحد مختوم وموقع، معنّون باسم الهيئة العامة للإمداد والتوريد، مع الإشارة إلى رقم المناقصة (071 – ع – 2026) وتاريخها (11-آب- 2026).

1. المغلف الأول: الوثائق الثبوتية المطلوبة كما وردت في دفتر الشروط الحقوقية والمالية وإيصال التأمينات الأولية.
(يعد العرض مرفوضاً ما لم يتضمن إيصال الـتأمينات الأولية في المغلف الأول).
2. المغلف الثاني: العرض الفني.
3. المغلف الثالث: العرض المالي.

لن يُنظر في العروض غير المستوفية لهذه المتطلبات.

مكان الحصول على دفاتر الشروط:

مكتب الهيئة العامة للإمداد والتوريد -مبنى المؤسسة العامة للمناطق الحرة سابقاً – مقابل مبنى الهيئة العامة للمنافذ والجمارك – دمشق – الجمهورية العربية السورية.

سعر الإضبارة:

50 $ خمسون دولاراً أمريكياً فقط لاغير. علماً أنه يمكن الدفع عبر حساب الشام كاش والحصول على الإضبارة إلكترونياً من خلال التواصل مع الرقم المرفق.

موعد إغلاق المناقصة:

تنتهي مهلة تقديم العروض بنهاية الدوام الرسمي من يوم الإثنين الواقع في (31-آب-2026).

عنوان تسليم العروض:

تُسلّم العروض باليد ضمن مغلف مغلق ومختوم إلى مكتب الهيئة العامة للإمداد والتوريد -مبنى المؤسسة العامة للمناطق الحرة سابقاً – مقابل مبنى الهيئة العامة للمنافذ والجمارك – دمشق – الجمهورية العربية السورية.

أرقام التواصل:

يمكن التواصل عن طريق الهاتف وعبر شام كاش عبر مسح الباركود كما هو موضح في الصورة المرفقة

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