لجنة القياس في هيئة المواصفات والمقاييس تبحث توحيد أساليب تحديد الكميات وترخيص المخابر

دمشق-سانا

ناقشت اللجنة الدائمة للقياس في هيئة المواصفات والمقاييس العربية السورية، برئاسة المدير العام للهيئة ياسر عليوي، عدداً من الموضوعات المتعلقة بمنظومة القياس وتطوير آليات العمل فيها، بمشاركة ممثلين عن عدد من الوزارات والجهات والمؤسسات الحكومية المعنية.

وتناول الاجتماع الذي عقد اليوم الأحد في مبنى الهيئة بدمشق، موضوع الأوزان والأحجام والكميات المعتمدة للسلع والمنتجات المتداولة، وآليات توحيد أساليب بيانها، بما يضمن وضوح الكمية المحددة لكل منتج، وفق المتطلبات والمواصفات المعتمدة، وآليات بيان الكمية بشكل صريح أو عبر رموز واضحة ومعتمدة على المنتجات.

ترخيص المخابر

كما ركز الاجتماع على موضوع ترخيص المخابر، حيث اتفق المجتمعون على تشكيل لجنة فنية من أعضاء اللجنة الدائمة للقياس في الهيئة، تتولى وضع الشروط والمعايير المناسبة لترخيص المخابر، بما يتوافق مع طبيعة عملها والمتطلبات الفنية اللازمة.

وكُلفت اللجنة الفنية بإجراء زيارات ميدانية إلى المخابر الحكومية، للاطلاع على واقعها وإمكاناتها وتجهيزاتها، وتحديد احتياجاتها، والعمل على اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتطويرها ورفع كفاءتها.

وتعمل الفرق المختصة في وزارة الاقتصاد والصناعة على تنفيذ أعمال ‏التحليل والاختبار للمواد الغذائية وغير الغذائية، بهدف التحقق من مطابقتها للمواصفات ‏المعتمدة وضمان سلامتها وجودتها، بالتوازي مع تطوير قدرات المخابر، ورفع كفاءة ‏كوادرها الفنية، حيث تواصل مديرية المواصفات الفنية والمخابر مع اللجان الفنية التابعة لهيئة المواصفات والمقاييس وضع ‏الاشتراطات الصحية ومعايير الجودة للسلع والمنتجات المطروحة في الأسواق.