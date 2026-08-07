وزير المالية يؤكد التزام سوريا بالإدارة الفعّالة لمنحة البنك الدولي وتعظيم أثرها التنموي

دمشق-سانا

أعرب وزير المالية محمد يسر برنية عن شكره لمجلس إدارة البنك الدولي على موافقته على منحة بقيمة 100 مليون دولار لدعم إصلاحات القطاع المالي في سوريا، ولا سيما تطوير البنية التحتية المالية وتعزيز قدرات مصرف سوريا المركزي.

وأوضح برنية في صفحته على فيسبوك، اليوم الجمعة، أن هذه المنحة تعدّ الخامسة التي يوافق عليها البنك الدولي لصالح سوريا، بعد منح سابقة لدعم قطاعات الكهرباء والصحة والمياه والإدارة المالية العامة، ليرتفع إجمالي قيمة المنح المعتمدة حتى الآن إلى 491 مليون دولار أمريكي.

برنية: يجري العمل على إعداد مشاريع منح إضافية

وأوضح برنية أنه يجري العمل حالياً على إعداد مشاريع منح إضافية تستهدف قطاعات التعليم والزراعة والنقل والنفايات الصلبة والحماية الاجتماعية، بما يسهم في دعم جهود التعافي والتنمية المستدامة.

وأشار برنية إلى التزام وزارة المالية بالإدارة الفعالة والكفؤة للمنح المقدمة، بما يضمن تحقيق أهدافها وتعظيم أثرها، ويعزز فرص الحصول على المزيد من برامج الدعم والتمويل التنموي مستقبلاً.

وبيّن وزير المالية أن هذه المنح لا تُرد وليست قروضاً، والتزام سوريا يتمثل في حسن تنفيذها والإدارة المالية الرشيدة لها.

وكان البنك الدولي أعلن في وقت سابق اليوم الجمعة، أن مجلس المديرين التنفيذيين في البنك ‏وافق يوم أمس الخميس على منحة بقيمة 100 مليون دولار من المؤسسة الدولية للتنمية ‌‏(‏IDA‏) لدعم سوريا في بناء أسس قطاع مالي حديث وآمن ومُعتمد رقمياً.