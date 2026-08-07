‎ رسلان: منحة البنك الدولي تدعم تطوير البنية المالية والمصرفية‏ في سوريا

photo 2026 08 07 18 36 37 ‎ رسلان: منحة البنك الدولي تدعم تطوير البنية المالية والمصرفية‏ في سوريا

دمشق-سانا

أكد حاكم مصرف سوريا المركزي محمد صفوت رسلان أن اعتماد البنك الدولي منحة بقيمة 100 مليون دولار لدعم تحديث القطاع ‏المالي في سوريا، يمثل محطة مهمة في مسار تطوير البنية المالية والمصرفية، وخطوة أساسية نحو بناء قطاع مالي حديث يواكب ‏أفضل المعايير والممارسات الدولية‎.

وقال رسلان في تغريدة على منصة (‏x‏) اليوم الجمعة: “سيسهم هذا المشروع في تحديث أنظمة المدفوعات، وتعزيز البنية التحتية ‏الرقمية، ورفع كفاءة القطاع المصرفي، وتطوير الرقابة والنزاهة المالية، بما يدعم الاستقرار المالي، وسيعزز بيئة الاستثمار، ويوفر ‏خدمات مالية أكثر كفاءة وأماناً للمواطنين وقطاع الأعمال”.

وأعرب رسلان عن خالص التقدير لمجموعة البنك الدولي على هذه الشراكة، ولإدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية والمغتربين ‏في الجمهورية العربية السورية على جهودها في دعم هذا المسار.

وأكد رسلان أن المصرف المركزي سيواصل العمل لبناء قطاع مالي متطور يعزز الثقة، ويدعم النمو الاقتصادي، ويسهم في إعادة ‏اندماج سوريا في النظام المالي العالمي‎.‎

وكان البنك الدولي أعلن في وقت سابق اليوم الجمعة، أن مجلس المديرين التنفيذيين في البنك ‏وافق يوم أمس الخميس على منحة بقيمة ‌‏100 مليون دولار من المؤسسة الدولية للتنمية‎ ‌‏”‏IDA‏” ‌‎ ‎لدعم سوريا في بناء أسس قطاع مالي حديث وآمن ومُعتمد رقمياً‎.‎

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