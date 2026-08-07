‎ رسلان: منحة البنك الدولي تدعم تطوير البنية المالية والمصرفية‏ في سوريا

دمشق-سانا
أكد حاكم مصرف سوريا المركزي محمد صفوت رسلان أن اعتماد البنك الدولي منحة بقيمة 100 مليون دولار لدعم تحديث القطاع المالي في سوريا، يمثل محطة مهمة في مسار تطوير البنية المالية والمصرفية، وخطوة أساسية نحو بناء قطاع مالي حديث يواكب أفضل المعايير والممارسات الدولية.
وقال رسلان في تغريدة على منصة (x) اليوم الجمعة: “سيسهم هذا المشروع في تحديث أنظمة المدفوعات، وتعزيز البنية التحتية الرقمية، ورفع كفاءة القطاع المصرفي، وتطوير الرقابة والنزاهة المالية، بما يدعم الاستقرار المالي، وسيعزز بيئة الاستثمار، ويوفر خدمات مالية أكثر كفاءة وأماناً للمواطنين وقطاع الأعمال”.
وأعرب رسلان عن خالص التقدير لمجموعة البنك الدولي على هذه الشراكة، ولإدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية على جهودها في دعم هذا المسار.
وأكد رسلان أن المصرف المركزي سيواصل العمل لبناء قطاع مالي متطور يعزز الثقة، ويدعم النمو الاقتصادي، ويسهم في إعادة اندماج سوريا في النظام المالي العالمي.
وكان البنك الدولي أعلن في وقت سابق اليوم الجمعة، أن مجلس المديرين التنفيذيين في البنك وافق يوم أمس الخميس على منحة بقيمة 100 مليون دولار من المؤسسة الدولية للتنمية ”IDA” لدعم سوريا في بناء أسس قطاع مالي حديث وآمن ومُعتمد رقمياً.