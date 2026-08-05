الشؤون الاجتماعية والعمل تقيم ورشة حوارية ‏لمناقشة تحديات القطاع الصناعي

دمشق-سانا

أقامت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية ‏اليوم الأربعاء، ورشة حوارية مستديرة لمناقشة ‏التحديات التي تواجه القطاع الصناعي وسبل ‏معالجتها بحضور الوزيرة هند قبوات ومشاركة ‏ممثلين عن وزارات الطاقة، والاقتصاد ‏والصناعة، والمالية ومنظمة العمل الدولية وعدد ‏من أصحاب العمل وذلك في مبنى الوزارة ‏بدمشق‎.‎

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وفي تصريح لـ سانا أوضحت ممثلة وزارة ‏الشؤون الاجتماعية والعمل رغداء زيدان أن ‏الورشة ناقشت تأثير ارتفاع تكاليف حوامل ‏الطاقة، على الصناعة الوطنية واستمرار العملية ‏الإنتاجية، مع تأكيد المحافظة على حقوق العمال ‏واستقرارهم الوظيفي‎.‎

من جهتها أكدت ممثلة منظمة العمل الدولية آمال ‏بني عواد أن المنظمة تعمل بالشراكة مع الجهات ‏الوطنية المعنية لتحقيق التعافي الاقتصادي ‏المستدام، وتعزيز التماسك الاجتماعي، موضحة أن ‏جهود المنظمة ترتكز على مبادرتين، الأولى ‏تفعيل الحوار الاجتماعي بين الحكومة وأصحاب ‏العمل والعمال، والثانية تعزيز الشراكات بين ‏القطاعين العام والخاص لتسريع الاستثمار في ‏الطاقة المتجددة‎.‎

وكشفت بني عواد عن الاستعداد لإطلاق برنامج ‏تدريبي لإعادة تأهيل نحو ألف شخص من العائدين ‏والنازحين داخلياً وأفراد المجتمعات المضيفة، ‏بغية تزويدهم بمهارات تركيب وتشغيل وصيانة ‏أنظمة الطاقة المتجددة‎.‎

بدوره أشار رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها ‏المهندس محمد أيمن المولوي إلى مطالب ‏الصناعيين بمواءمة أسعار حوامل الطاقة مع ‏المستويات العالمية بما يحفظ حقوق الدولة ويعزز ‏تنافسية المنتج السوري، داعياً إلى التوسع في ‏مشاريع الطاقة البديلة وإشراك وزارة الإدارة ‏المحلية والبيئة في الاجتماعات المقبلة لتنظيم ‏وتخديم المناطق الصناعية‎.‎

من جانبه، أوضح مدير سوق العمل في وزارة ‏الشؤون الاجتماعية والعمل جميل العثمان أن ‏الوزارة تضع الحوار الاجتماعي بين العمال ‏وأصحاب العمل في صلب استراتيجيتها الوطنية ‏للأعوام‎ (2026-2028).‎

وتمثل الورشة جزءاً من جهود حكومية وشراكة ‏مع جهات دولية لمعالجة أحد أبرز التحديات التي ‏تواجه الصناعة السورية، وهو ارتفاع تكاليف ‏الطاقة، مع السعي لتحقيق توازن بين دعم الإنتاج، ‏والحفاظ على حقوق العمال، وتعزيز الاستثمار ‏في الطاقة المتجددة عبر استراتيجيات وبرامج ‏تهدف إلى تطبيق قوانين العمل والتأمينات ‏الاجتماعية بما يضمن حقوق الطرفين واستقرار ‏المنشآت الاقتصادية‎.‎