وزارة الطاقة تبحث مع شركائها الدوليين أولويات تطوير قطاع الكهرباء في سوريا

دمشق-سانا

نظمت وزارة الطاقة السورية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، اليوم الثلاثاء، ورشة عمل حول واقع قطاع الكهرباء في سوريا، ومتطلبات تطويره وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وذكرت وزارة الطاقة عبر قناتها على التلغرام أن الورشة تضمنت عرضاً لواقع قطاع الكهرباء والاحتياجات ذات الأولوية، إلى جانب استعراض برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للتدخلات التي نفذها، والمشروعات الجارية وخطط العمل المستقبلية، ومناقشة مجالات توسيع التعاون والشراكة مع وزارة الطاقة والشركة السورية للكهرباء.

الكهرباء ركيزة أساسية للتعافي الاقتصادي

وشهدت الورشة جلسة نقاشية بمشاركة معاون وزير الطاقة لشؤون المياه والكهرباء المهندس أسامة أبو زيد والرئيس التنفيذي للشركة السورية للكهرباء المهندس عمر شقروق والخبير الاقتصادي الدكتور زياد عربش، وخبراء ومانحين دوليين، إضافة إلى مشاركات من خلال الاتصال المرئي، حيث تمت مناقشة المبادرات الجارية والدروس المستفادة وأولويات المرحلة المقبلة، والفرص المتاحة لتعزيز التنسيق والشراكة لدعم تطوير قطاع الكهرباء في سوريا.

وأكد معاون الوزير أبو زيد أن قطاع الكهرباء يمثل ركيزة أساسية للتعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار، مشيراً إلى أن العمل يجري وفق رؤية متكاملة لإعادة تأهيل البنية التحتية الكهربائية، وتحسين كفاءة منظومات التوليد والنقل والتوزيع، وتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، بما يسهم في توفير خدمة كهربائية أكثر استقراراً واستدامة للمواطنين.

تعزيز الشراكات مع المنظمات الدولية

وأوضح أيضاً أن حجم التحديات التي واجهها القطاع خلال السنوات الماضية يتطلب توحيد الجهود وتعزيز الشراكات مع المنظمات الدولية والمؤسسات التمويلية، مؤكداً أن الوزارة تولي أهمية كبيرة للتنسيق مع الشركاء الدوليين لتوجيه الدعم نحو المشروعات ذات الأولوية، وتحقيق أفضل أثر تنموي.

واختُتمت الورشة بنقاش مفتوح تناول آليات تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، والخروج بتوصيات عملية من شأنها دعم جهود وزارة الطاقة في تطوير قطاع الكهرباء، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين؛ بما ينسجم مع أولويات التعافي والتنمية المستدامة.

حضر الورشة نائبة ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الدكتورة هلا رزق، وقائدة فريق البيئة والطاقة في البرنامج عبير عشي، ومستشار الشراكات في البرنامج ريتو سيدارث، إلى جانب خبراء من البنك الدولي وعدد من المانحين الدوليين، وبحضور بعض الخبراء من خلال تقنية الاتصال المرئي (الفيديو).