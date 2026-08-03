دعوة لتقديم عروض أسعار داخلية لصالح وزارة الصحة- المؤسسة العامة لبنوك الدم

photo 2026 08 03 10 18 16 دعوة لتقديم عروض أسعار داخلية لصالح وزارة الصحة- المؤسسة العامة لبنوك الدم

إعلان تحريري-سانا

تعلن الهيئة العامة للإمداد والتوريد عن رغبتها في تلقي عروض من الراغبين لــ مشروع: شراء تجهيزات طبية خاصة لزوم عمل المؤسسة العامة لبنوك الدم لصالح وزارة الصحة، وفقاً للمواصفات والشروط المفصلة الواردة في دفاتر الشروط الخاصة.

رقم المناقصة: 057-ع-2026، تاريخ الإعلان: 03-آب-2026.

الشروط العامة

التأمينات الأولية:

مبلغ وقدره (2136080 ل . س) مليونين ومئة وستة وثلاثون ألف وثمانون ليرة سورية فقط لا غير، تُقدم لصالح الهيئة العامة للإمداد والتوريد وفق دفتر الشروط المالية والحقوقية الخاصة.

التأمينات النهائية:

10 % من قيمة العقد، تُدفع خلال 15 يوم لصالح الجهة الطالبة.

غرامة التأخير:

0.001 واحد بالألف من إجمالي قيمة المواد عن كل يوم تأخير، على ألا تتجاوز الغرامة الإجمالية 20% من قيمة العقد.

مدة التنفيذ:

3 أشهر، وفقاً لدفاتر الشروط من تاريخ أمر المباشرة.

المدة التي يجب على العارض أن يبقى ملتزماً بعرضه:

90 يوماً تقويمياً ابتداءً من اليوم التالي لانتهاء فترة تقديم العروض.

مكان التسليم:

مستودعات المؤسسة العامة لبنوك الدم.
العرض قابل للتجزئة.

الأوراق المطلوبة:

يُقدَّم العرض ضمن ثلاث مغلفات منفصلة توضع داخل ظرف واحد مختوم وموقع، معنّون باسم الهيئة العامة للإمداد والتوريد، مع الإشارة إلى رقم المناقصة (057– ع – 2026) وتاريخها (03-آب- 2026).

1. المغلف الأول: الوثائق الثبوتية المطلوبة كما وردت في دفتر الشروط الحقوقية والمالية وإيصال التأمينات الأولية.
(يعد العرض مرفوضا ما لم يتضمن إيصال الـتأمينات الأولية في المغلف الأول).
2. المغلف الثاني: العرض الفني.
3. المغلف الثالث: العرض المالي.

لن يُنظر في العروض غير المستوفية لهذه المتطلبات.

مكان الحصول على دفاتر الشروط:

مكتب الهيئة العامة للإمداد والتوريد -مبنى المؤسسة العامة للمناطق الحرة سابقاً – مقابل مبنى الهيئة العامة للمنافذ والجمارك – دمشق – الجمهورية العربية السورية.

سعر الإضبارة:

(5000 ل.س) خمسة آلاف ليرة سورية جديدة لا غير، علماً أنه يمكن الدفع عبر حساب الشام كاش والحصول على الإضبارة إلكترونياً من خلال التواصل مع الرقم المرفق.

موعد إغلاق المناقصة:

تنتهي مهلة تقديم العروض بنهاية الدوام الرسمي من يوم الأحد الواقع في 06 أيلول 2026.

عنوان تسليم العروض:

تُسلّم العروض باليد ضمن مغلف مغلق ومختوم إلى مكتب الهيئة العامة للإمداد والتوريد -مبنى المؤسسة العامة للمناطق الحرة سابقاً – مقابل مبنى الهيئة العامة للمنافذ والجمارك – دمشق – الجمهورية العربية السورية.

أرقام التواصل:

يمكن التواصل عن طريق الهاتف وعبر شام كاش عبر مسح الباركود كما هو موضح في الصورة المرفقة.

photo 2026 08 03 10 18 26 دعوة لتقديم عروض أسعار داخلية لصالح وزارة الصحة- المؤسسة العامة لبنوك الدم
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