بازار “أنامل الخير” في داريا.. نافذة لتمكين عائلات الشهداء اقتصادياً

ريف دمشق-سانا

يشكل بازار “أنامل الخير” الذي انطلق في صالة المركز الثقافي بمدينة داريا، ويستمر لمدة يومين، مبادرة مجتمعية تهدف إلى دعم وتمكين عائلات الشهداء اقتصادياً، عبر توفير مساحة لعرض وتسويق منتجاتهم اليدوية وتعزيز فرص وصولها إلى الأسواق.

وقالت منظمة البازار أماني حوراني، في تصريح لمراسل سانا، اليوم الأحد: إن البازار يقتصر على مشاركة عائلات الشهداء، ويهدف إلى دعم مشاريعهم المنزلية وإتاحة الفرصة أمامهم لعرض منتجاتهم والتعريف بها، بما يسهم في تأمين مصدر دخل مستدام وتعزيز اعتمادهم على الإنتاج.

وأضافت حوراني: إن البازار يضم تشكيلة متنوعة من المنتجات، تشمل أعمال الريزين والكونكريت، والرسم على الفناجين، وكريمات العناية بالبشرة، والمنظفات، والورود، والإكسسوارات، والكروشيه، والزهورات والبهارات والمربيات، إضافة إلى الشنط المصنوعة من اللؤلؤ والصوف والأشغال اليدوية.

وأشارت إلى أن تسويق هذه المنتجات لا يقتصر على فترة إقامة البازار، وإنما يستمر أيضاً عبر منصات البيع الإلكترونية، بما يتيح وصولها إلى شريحة أوسع من الزبائن، مؤكدة أن المبادرة تهدف إلى تمكين عائلات الشهداء اقتصادياً، وتشجيعهم على تطوير مشاريعهم واستمرارها.