شركات ومنصات توصيل الطلبات توقع ميثاقاً طوعياً لسلامة سائقي التوصيل خلال “موتور شو 2026”

دمشق-سانا

وقع عدد من شركات ومنصات توصيل الطلبات المشاركة في المعرض الدولي للسيارات وقطع الغيار والصيانة “موتور شو 2026” بدورته الـ 14، بالتعاون مع وزارة النقل، وبحضور الوزير يعرب بدر، الميثاق الطوعي لسلامة سائقي التوصيل تحت شعار “سلامة السائق أولوية”.

ويهدف الميثاق الذي وقع اليوم الأحد في مدينة المعارض الجديدة بدمشق ضمن فعاليات المعرض، إلى ترسيخ معايير السلامة المرورية وتعزيز حماية سائقي الدراجات الآلية والكهربائية، بما يمهد لتطوير إطار وطني أكثر شمولاً واستدامة في هذا المجال.

تعزيز ثقافة الالتزام بقواعد المرور

ويجسد الميثاق التزاماً طوعياً من الشركات والمنصات المشاركة بتطبيق مجموعة من معايير السلامة على الفرق التابعة لها، بالتنسيق مع وزارة النقل، انطلاقاً من المسؤولية المشتركة في حماية الأرواح وتعزيز ثقافة الالتزام بقواعد المرور.

ويتضمن الميثاق عدداً من الالتزامات الأساسية، أبرزها إلزام سائقي الدراجات الآلية والكهربائية بارتداء الخوذة الواقية ومعدات السلامة أثناء تنفيذ الطلبات، وعدم السماح بمزاولة العمل دون استيفاء متطلبات السلامة، إلى جانب إدراج الالتزام بقواعد المرور ضمن عقود السائقين، وتنفيذ برامج توعوية حول القيادة الآمنة، ومخاطر السرعة، واستخدام الهاتف أثناء القيادة.

كما ينص الميثاق على مراجعة الأوقات التقديرية للتوصيل بما يراعي ظروف الطريق والازدحام، وإجراء جولات تفتيش ميدانية دورية على هذه الفرق للتحقق من التزام السائقين بإجراءات السلامة، إضافة إلى اعتماد برامج تحفيزية لتكريم السائقين الأكثر التزامًا بمعايير السلامة المرورية.

نشر ثقافة السلامة المرورية

وأكدت مستشارة وزير النقل للتحول الرقمي ريا عرفات في تصريح لـ سانا، أن هذه المبادرة تمثل خطوة أولى نحو تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في نشر ثقافة السلامة المرورية، مشيرة إلى أن الشركات الموقعة ستقدم تقارير متابعة توضح الإجراءات المتخذة لتنفيذ بنود الميثاق، بما يسهم في تقييم التجربة والبناء عليها مستقبلاً.

وأوضح المستشار القانوني لشركة قريّب محدودة المسؤولية أنور اللوجي في تصريح لـ سانا، أن توقيع الميثاق أمام وزير النقل وبمشاركة عدد من الشركات يمثل التزاماً واضحاً بتطبيق معايير السلامة المرورية الخاصة بالسائقين، معتبراً أن هذه الخطوة تشكل بداية لشراكة مستدامة بين القطاعين العام والخاص لنشر ثقافة الالتزام بقواعد المرور.

من جانبه، أوضح المدير التنفيذي لشركة بي أوردر عبد الملك المزين، أن الميثاق يهدف إلى وضع إطار تنظيمي واضح لعمل شركات التوصيل، بما يضمن حماية سائقي الدراجات النارية ومستخدمي الطريق، وتنظيم آليات عمل خدمات التوصيل بالتعاون مع وزارة النقل.

وأشار المزين إلى أن أبرز بنود الميثاق تركز على تعزيز وسائل حماية سائقي التوصيل، وتمييزهم أثناء العمل، والتزامهم بقواعد المرور والسلوك المروري، بما يسهم في الحد من الحوادث ورفع مستوى السلامة العامة، مؤكداً أن الالتزام بهذه المعايير ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات والصورة المهنية لشركات التوصيل.

بدوره، أكد كابتن التوصيل في شركة بي أوردر مازن رمضان، أن الميثاق يسهم في تعزيز التزام السائقين بقوانين السير وإشارات المرور، ويشجعهم على ممارسة عملهم ضمن إطار منظم وآمن يحافظ على سلامتهم وسلامة المواطنين.

وأشار رمضان إلى أن تطبيق بنود الميثاق يساعد سائقي التوصيل على أداء عملهم بمسؤولية أكبر، ويعزز ثقافة الالتزام بالقانون واحترام مستخدمي الطريق، بما يحقق المنفعة للسائقين والمجتمع على حد سواء، ويؤسس لبيئة مرورية أكثر أماناً.

وكانت فعاليات الدورة الرابعة عشرة من المعرض الدولي للسيارات وقطع الغيار والصيانة “موتور شو 2026” انطلقت الخميس الماضي على أرض مدينة المعارض الجديدة بدمشق، بمشاركة 48 شركة محلية ودولية، مستعرضة أحدث السيارات وتقنيات الصيانة والتشخيص، إلى جانب إطلاق مبادرات توعوية لتعزيز السلامة المرورية، بما يدعم تطوير قطاع السيارات ويوسع فرص التعاون والاستثمار في السوق السورية.