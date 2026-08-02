وزير الزراعة يبحث مع سفير بيلاروس تعزيز التعاون الزراعي والتقني

دمشق-سانا

بحث وزير الزراعة باسل السويدان مع سفير بيلاروس بدمشق يوري سلوكا، آفاق تعزيز التعاون الزراعي بين البلدين، ووضع أطر عمل للمرحلة المقبلة، بما يسهم في دعم القطاع الزراعي وتسهيل الإجراءات لبناء قاعدة متينة تخدم المزارعين.

وأكد الوزير السويدان خلال اللقاء اليوم الأحد أهمية فتح قنوات التواصل بين الجانبين للاستفادة من الخبرات والتجارب البيلاروسية، ولا سيما في مجال المعدات والآليات الزراعية، معرباً عن رغبة سوريا في دخول الشركات البيلاروسية إلى السوق السورية، لتوريد المعدات الزراعية عبر قروض ميسرة بضمانات من الدولة السورية.

وأشار السويدان إلى أهمية توسيع التعاون في مجال الصناعات الغذائية، وخاصة إنتاج الحليب المجفف، إلى جانب تشجيع المستثمرين وتبادل المنتجات الزراعية بين البلدين، بما يحقق المصالح المشتركة.

وأوضح أن إعادة إحياء القطاع الزراعي في سوريا بعدما تعرض لأضرار كبيرة، يتطلب توفير إمكانات وشراكات فاعلة مع الدول الصديقة، لافتاً إلى ما تمتلكه بيلاروس من خبرات وصناعات متطورة في مجال المعدات الزراعية.

من جانبه، أكد سلوكا أهمية تعزيز التعاون الزراعي بين البلدين، مشيراً إلى أن بيلاروس تمتلك قدرات كبيرة في إنتاج مختلف المنتجات الزراعية، ولا سيما اللحوم ومنتجات الألبان والأجبان والحليب المجفف. وشدد السفير البيلاروسي على ضرورة استمرار التنسيق بين الجانبين، ومراجعة الاتفاقيات المشتركة، بما يضمن تطوير التعاون الزراعي وتنفيذ مشاريع تخدم مصالح البلدين

وشدد السفير البيلاروسي على ضرورة استمرار التنسيق بين الجانبين، ومراجعة الاتفاقيات المشتركة، بما يضمن تطوير التعاون الزراعي وتنفيذ مشاريع تخدم مصالح البلدين

