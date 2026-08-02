غرفة صناعة حماة تستعرض التحديات والصعوبات وإحداث مدينة صناعية

حماة-سانا
شكلت الصعوبات التي تواجه عمل الصناعيين وسبُل تجاوزها وفق الإمكانات المتاحة محور الاجتماع السنوي العشرين للهيئة العامة لغرفة صناعة حماة، اليوم الأحد، والذي ناقشت خلاله عدة قضايا تهم عمل الغرفة.
وخلال الاجتماع تحت شعار “صناعة حماة بين تحديات الواقع وطموح الصناعيين” ناقش المجتمعون عدة قضايا تهم القطاع الصناعي في المحافظة، أهمها مناطق التوسع الصناعية ومناطق التجمعات الصناعية والميناء الجاف والمنطقة الحرة والإسراع بإحداث مدينة صناعية.
خفض سعر الفيول الصناعي يعزز القطاع الاقتصادي
وفي تصريحات لـ سانا، أكد نائب وزير الاقتصاد والصناعة باسل عبد الحنان أن الاجتماع كان مهماً ومثمراً من ناحية طرح المشاكل والصعوبات التي تواجه عمل الصناعيين في حماة، والإضاءة على الجهود الحكومية المبذولة لتذليلها، منوهاً بقرار وزارة الطاقة تخفيض سعر طن الفيول الصناعي من 475 دولاراً إلى 400 دولار، ما سيكون له تأثيرات إيجابية على القطاع الصناعي لأنها مادة أساسية في إنتاج أي سلعة.
الإسراع بإحداث مدينة صناعية
من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة حماة أسعد كجون أن الغرفة تعمل جاهدةً بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والصناعة ومحافظة حماة للإسراع بإحداث مدينة صناعية، وتحسين واقع التجمعات الصناعية، لما لها من دور مهم في تحسين دعم وتطوير الصناعة في المحافظة.
بدوره، نوّه الصناعي جهاد الترك بأهمية قرار تخفيض أسعار الفيول الصناعي لأنه سيسهم في تخفيض التكلفة الإنتاجية للصناعات المحلية، وبالتالي يعزز من قدرتها التنافسية في السوق والانتقال لاحقاً إلى مرحلة التصدير إلى الخارج.
وكانت غرفة صناعة حماة استضافت الشهر الماضي اجتماعاً تنسيقياً ضم مدير الصناعة ومدير كهرباء حماة مع أعضاء مجلس إدارة الغرفة، ونخبةً من الصناعيين أصحاب المنشآت والمعامل، حيث ناقشوا خلاله أبرز المشاكل والمعاملات التي تواجه الصناعيين مع مديرية الكهرباء.