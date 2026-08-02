غرفة صناعة حماة تستعرض التحديات والصعوبات وإحداث مدينة صناعية

حماة-سانا‏



شكلت الصعوبات التي تواجه عمل الصناعيين وسبُل تجاوزها وفق الإمكانات المتاحة ‏محور الاجتماع السنوي العشرين للهيئة العامة لغرفة صناعة حماة، اليوم الأحد، ‏والذي ناقشت خلاله عدة قضايا تهم عمل الغرفة.‏



وخلال الاجتماع تحت شعار “صناعة حماة بين تحديات الواقع وطموح الصناعيين” ‏ناقش المجتمعون عدة قضايا تهم القطاع الصناعي في المحافظة، أهمها مناطق ‏التوسع الصناعية ومناطق التجمعات الصناعية والميناء الجاف والمنطقة الحرة ‏والإسراع بإحداث مدينة صناعية.‏

خفض سعر الفيول الصناعي يعزز القطاع الاقتصادي

وفي تصريحات لـ سانا، أكد نائب وزير الاقتصاد والصناعة باسل عبد الحنان أن ‏الاجتماع كان مهماً ومثمراً من ناحية طرح المشاكل والصعوبات التي تواجه عمل ‏الصناعيين في حماة، والإضاءة على الجهود الحكومية المبذولة لتذليلها، منوهاً ‏بقرار وزارة الطاقة تخفيض سعر طن الفيول الصناعي من 475 دولاراً إلى 400 ‏دولار، ما سيكون له تأثيرات إيجابية على القطاع الصناعي لأنها مادة أساسية في ‏إنتاج أي سلعة.‏

الإسراع بإحداث مدينة صناعية

من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة حماة أسعد كجون أن الغرفة تعمل ‏جاهدةً بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والصناعة ومحافظة حماة للإسراع بإحداث مدينة ‏صناعية، وتحسين واقع التجمعات الصناعية، لما لها من دور مهم في تحسين دعم ‏وتطوير الصناعة في المحافظة.‏



بدوره، نوّه الصناعي جهاد الترك بأهمية قرار تخفيض أسعار الفيول الصناعي لأنه ‏سيسهم في تخفيض التكلفة الإنتاجية للصناعات المحلية، وبالتالي يعزز من قدرتها ‏التنافسية في السوق والانتقال لاحقاً إلى مرحلة التصدير إلى الخارج.‏



وكانت غرفة صناعة حماة استضافت الشهر الماضي اجتماعاً تنسيقياً ضم مدير ‏الصناعة ومدير كهرباء حماة مع أعضاء مجلس إدارة الغرفة، ونخبةً من الصناعيين ‏أصحاب المنشآت والمعامل، حيث ناقشوا خلاله أبرز المشاكل والمعاملات التي تواجه ‏الصناعيين مع مديرية الكهرباء.‏