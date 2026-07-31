‏”سادكوب”: الإمدادات إلى محطات الوقود مستمرة وفق الخطط التشغيلية

دمشق-سانا

أكدت الشركة السورية للمشتقات النفطية “سادكوب” أن توريدات المشتقات النفطية ‌‏إلى مستودعاتها مستمرة، وأن عمليات تعبئة الصهاريج ونقلها إلى ‏محطات الوقود ‏تتواصل وفق الخطط التشغيلية بما يضمن استمرار تزويد السوق ‏المحلية ‏باحتياجاتها.‏

وأوضحت الشركة في بيان نشرته عبر قناتها على تلغرام اليوم الجمعة أنها ‏تدرك ‏حجم المعاناة التي سببها الازدحام في بعض محطات الوقود خلال الأيام ‏الماضية، ‏وما ترتب عليه من مشقة للمواطنين في بعض المحافظات، مؤكدة أن ‏تجاوز هذه ‏الظروف يمثل أولوية، وأن كوادرها تواصل العمل على مدار الساعة ‏لتسريع الإمداد ‏والتوزيع وإعادة المنظومة إلى وتيرتها الطبيعية بأسرع وقت ممكن.‏

وذكرت الشركة أن الضغط المؤقت على عمليات التوزيع يعود إلى تزامن عدة ‏عوامل ‏أبرزها التوترات الإقليمية والدولية واضطرابات الملاحة والنقل البحري وما ‏فرضته من ‏ضغوط على سلاسل توريد الطاقة وارتفاع تكاليف الاستيراد إضافة إلى ‏التحديات ‏التشغيلية خلال مرحلة إعادة تأهيل البنية التحتية والارتفاع غير الاعتيادي ‏في ‏الطلب على المشتقات النفطية في بعض المناطق ما أدى إلى اختلال مؤقت ‏بين ‏العرض والطلب.‏

وأكدت الشركة أنها عززت منذ بداية هذه الظروف وتيرة نقل المشتقات النفطية ‌‏ورفعت جاهزية مستودعاتها ومراكزها التشغيلية مع متابعة يومية لحركة التوزيع ‌‏واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة أي اختناقات وضمان وصول الإمدادات إلى ‌‏مختلف المناطق.‏

وجددت الشركة السورية للمشتقات النفطية التزامها بمسؤوليتها الوطنية واستمرارها في ‌‏إطلاع المواطنين على المستجدات عبر القنوات الرسمية معربة عن تقديرها لصبرهم ‌‏وتفهمهم ومؤكدة أن فرق العمل ستواصل أداء واجبها حتى عودة منظومة الإمداد إلى ‏الاستقرار.‏

وكانت وصلت أمس الخميس إلى مصب بانياس النفطي، ناقلة محمّلة بنحو ‌‏37,646 ألف طن متري من مادة البنزين، وذلك في إطار متابعة الشركة السورية ‏للبترول لتعزيز استقرار إمدادات المشتقات النفطية، وتلبية احتياجات السوق ‏المحلية.‏