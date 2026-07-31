‏”سادكوب”: الإمدادات إلى محطات الوقود مستمرة وفق الخطط التشغيلية

دمشق-سانا
أكدت الشركة السورية للمشتقات النفطية “سادكوب” أن توريدات المشتقات النفطية إلى مستودعاتها مستمرة، وأن عمليات تعبئة الصهاريج ونقلها إلى محطات الوقود تتواصل وفق الخطط التشغيلية بما يضمن استمرار تزويد السوق المحلية باحتياجاتها.
وأوضحت الشركة في بيان نشرته عبر قناتها على تلغرام اليوم الجمعة أنها تدرك حجم المعاناة التي سببها الازدحام في بعض محطات الوقود خلال الأيام الماضية، وما ترتب عليه من مشقة للمواطنين في بعض المحافظات، مؤكدة أن تجاوز هذه الظروف يمثل أولوية، وأن كوادرها تواصل العمل على مدار الساعة لتسريع الإمداد والتوزيع وإعادة المنظومة إلى وتيرتها الطبيعية بأسرع وقت ممكن.
وذكرت الشركة أن الضغط المؤقت على عمليات التوزيع يعود إلى تزامن عدة عوامل أبرزها التوترات الإقليمية والدولية واضطرابات الملاحة والنقل البحري وما فرضته من ضغوط على سلاسل توريد الطاقة وارتفاع تكاليف الاستيراد إضافة إلى التحديات التشغيلية خلال مرحلة إعادة تأهيل البنية التحتية والارتفاع غير الاعتيادي في الطلب على المشتقات النفطية في بعض المناطق ما أدى إلى اختلال مؤقت بين العرض والطلب.
وأكدت الشركة أنها عززت منذ بداية هذه الظروف وتيرة نقل المشتقات النفطية ورفعت جاهزية مستودعاتها ومراكزها التشغيلية مع متابعة يومية لحركة التوزيع واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة أي اختناقات وضمان وصول الإمدادات إلى مختلف المناطق.
وجددت الشركة السورية للمشتقات النفطية التزامها بمسؤوليتها الوطنية واستمرارها في إطلاع المواطنين على المستجدات عبر القنوات الرسمية معربة عن تقديرها لصبرهم وتفهمهم ومؤكدة أن فرق العمل ستواصل أداء واجبها حتى عودة منظومة الإمداد إلى الاستقرار.
وكانت وصلت أمس الخميس إلى مصب بانياس النفطي، ناقلة محمّلة بنحو 37,646 ألف طن متري من مادة البنزين، وذلك في إطار متابعة الشركة السورية للبترول لتعزيز استقرار إمدادات المشتقات النفطية، وتلبية احتياجات السوق المحلية.