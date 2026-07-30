نقل دمشق تنجز 47 ألف معاملة بإيرادات تجاوزت 199 مليون ليرة خلال تموز

دمشق-سانا



كشف مدير النقل في محافظة دمشق مأمون عبد النبي، أن المديرية أنجزت خلال شهر تموز الجاري 47 ألفاً و993 معاملة، محققةً إيرادات بلغت 199 مليوناً و19015 ليرة سورية، وذلك في إطار مواصلة تقديم الخدمات للمواطنين، وإنجاز معاملاتهم، وفق الأنظمة والتعليمات النافذة.



وأوضح عبد النبي في تصريح لمراسلة سانا اليوم الخميس، أن المديرية أنجزت 6411 معاملة لتسجيل المركبات التجربة، و513 معاملة لنقل ملكية مركبات التجربة، إضافة إلى 11588 معاملة لنقل ملكية المركبات، و5500 بيان قيد للجهات الحكومية.

وأضاف أن المديرية أنجزت 237 معاملة نقل ملكية بموجب حكم قضائي، و1987 معاملة تجديد رخصة سير، إلى جانب 357 معاملة تجديد رخصة للمركبات التجربة، كما نفذت 7639 فحصاً فنياً لإجراء معاملات أخرى، و820 معاملة للتبدلات الفنية، فيما توزعت بقية المعاملات على خدمات متنوعة تقدمها المديرية.





وأكد عبد النبي أن هذه المؤشرات تعكس استمرار مديرية نقل دمشق في تقديم خدماتها للمواطنين بكفاءة، مع العمل على تسريع إنجاز المعاملات وتحسين جودة الخدمات، بما يلبي احتياجات المراجعين.



وأشار عبد النبي إلى أن المديرية مستمرة في العمل على تطوير آليات تقديم الخدمات وتنظيم سير العمل بما يضمن سرعة إنجاز المعاملات ودقتها، لافتاً إلى أن الكوادر الفنية والإدارية تواصل أداء مهامها لتلبية احتياجات المواطنين، مع الالتزام بتطبيق الأنظمة والتعليمات الناظمة لعمل مديريات النقل، بما يسهم في رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة وتحقيق انسيابية أكبر في إنجاز مختلف المعاملات.



وكانت مديرية النقل في محافظة دمشق أنجزت 253446 معاملة خلال النصف الأول من العام الجاري، محققة إيرادات بلغت أكثر من مليار ليرة سورية جديدة، في مؤشر يعكس استمرار وتيرة العمل، وتقديم الخدمات للمواطنين، رغم الزيادة الكبيرة في أعداد المراجعين والضغط المتزايد على المديرية.