ملتقى “سوريا للسفر 2026 ” ينطلق بدمشق 28 أيلول القادم



دمشق-سانا

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‏أعلنت وزارة السياحة أن النسخة الافتتاحية من ملتقى “سوريا للسفر 2026” تنطلق بدمشق في 28 أيلول القادم، وتستمر حتى 30 منه 2026، بالتعاون مع شركتي مانغوستين لتنظيم المعارض والمؤتمرات، و”SO Media”.

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ويستهدف الملتقى المستثمرين، والمجموعات الفندقية، وشركات الطيران، ومنظمي الرحلات، ووكالات السفر، ومطوري العقارات السياحية، وشركات التكنولوجيا، والجهات الثقافية والتراثية، وغيرهم من الأطراف المعنية بإعادة بناء قطاع سياحي قوي ومستدام في سوريا.



وأشارت الوزارة إلى أن باب التسجيل والمشاركة في الملتقى لا يزال مفتوحاً عبر الموقع الإلكتروني الرسمي، حيث تتوفر فرص للعرض والرعاية للجهات السورية والإقليمية والدولية الراغبة في المساهمة في هذه التظاهرة السياحية المهمة.



الصالحاني لـ سانا: يشارك بالملتقى أكثر من 50 عارضاً ومتحدثاً



أوضح وزير السياحة مازن الصالحاني في تصريح لـ سانا، اليوم الثلاثاء، أن برنامج الملتقى يتضمن جلسات حوارية، وكلمات رئيسية، ومعرضاً متخصصاً، وبرنامجاً للقاءات الثنائية بين المستثمرين والمشغلين والموردين، بمشاركة أكثر من 30 عارضاً و20 متحدثاً، مشيراً إلى أن الملتقى يمنح العارضين والرعاة فرصة لبناء حضور قوي وعلاقات تجارية في مرحلة مبكرة من استعادة القطاع السياحي لنشاطه.



وأكد الصالحاني أن الملتقى يشكل منصة محورية تجمع المستثمرين، والشركاء الاستراتيجيين، لافتاً إلى أن القطاع السياحي في سوريا يشهد مرحلة جديدة، ترتكز على تنامي الثقة الإقليمية والدولية، وارتفاع الطلب على الوجهة السورية، إلى جانب التزام واضح بتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار.



وبيّن الصالحاني أن رؤية الوزارة تتمثل في بناء اقتصاد تقوده السياحة، من خلال تمكين القطاع الخاص، واستقطاب الاستثمارات النوعية والمسؤولة، وتطوير تجارب سياحية عالمية المستوى تُبرز ما تزخر به سوريا من مقومات ثقافية وطبيعية فريدة.



يشار إلى أن الملتقى يركز على إبراز مقومات السياحة الثقافية في سوريا والفرص الاستثمارية في قطاع الضيافة، إلى جانب توسيع الشراكات الدولية في المجالات المرتبطة بالسفر والسياحة.