وزير الاقتصاد يصدر قراراً بإعادة تشكيل مجلس الأعمال السوري الإيطالي

دمشق-سانا

أصدر وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار، اليوم الإثنين، قراراً بإعادة تشكيل مجلس الأعمال السوري الإيطالي عن الجانب ‏السوري، وذلك في إطار تعزيز التعاون بين البلدين، ودعماً للشراكات الاقتصادية.‏

ووفق القرار الذي نشرته الوزارة، يضم المجلس كلاً من: نهاد محمد الحاج صالح رئيساً للمجلس، فراس شماس ومعاذ طهماز نائبين للرئيس، إياد بيتنجانة أميناً عاماً، ومازن بختياري مديراً تنفيذياً.

وينص القرار على التزام المجلس بالعمل وفق أحكام النظام الأساسي لمجالس الأعمال السورية المشتركة مع دول العالم، وبما ‏يتوافق مع الميثاق الناظم والدليل الإجرائي الصادرين عن المجلس السوري لتنسيق مجالس الأعمال المشتركة.‏

وأكد القرار أن مجلس الأعمال السوري الإيطالي الجهة الوحيدة المعتمدة عن الجانب السوري في العلاقة مع الجانب ‏الإيطالي، وفق الأصول المعتمدة لدى وزارة الاقتصاد والصناعة.‏

وحسب القرار يتولى المجلس السوري لتنسيق مجالس الأعمال متابعة أعمال المجلس، والتنسيق مع الجهات المعنية، وضمان انسجام أعماله مع منظومة مجالس الأعمال السورية والأولويات الاقتصادية الوطنية.

ونص القرار على إلغاء التشكيل السابق لمجلس الأعمال السوري الإيطالي.

وأصدر وزير الاقتصاد والصناعة في الـ 15 من آذار الماضي قراراً بتشكيل مجلس الأعمال السوري – الإيطالي عن الجانب السوري، وذلك في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

ويأتي تشكيل المجلس في إطار تنظيم عمل مجالس الأعمال المشتركة مع الدول الشقيقة والصديقة، بما يسهم في تعزيز ‏التعاون الاقتصادي والاستثماري، وتطوير العلاقات التجارية، وفتح آفاق أوسع للشراكة بين مجتمع الأعمال السوري ‏ونظرائه في الخارج.‏