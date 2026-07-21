التجارة الخارجية الإماراتية: السوق السورية تمثل سوقاً كبيرة والتعاون معها يسير بصورة جيدة

أبو ظبي-سانا

أكد وزير التجارة الخارجية الإماراتي، ثاني بن أحمد الزيودي، أن السوق السورية تمثل سوقاً كبيرة، مشيراً إلى أن التعاون التجاري معها يسير بصورة جيدة.

وأوضح الزيودي، في مقابلة مع قناة “CNBC عربية”، اليوم الثلاثاء، أن التجارة مع عدد من دول المنطقة، ومنها سوريا، شهدت نمواً خلال الفترة الماضية، في إطار الجهود الرامية إلى ضمان انسيابية حركة السلع وتوافرها، والحفاظ على استقرار سلاسل الإمداد في ظل التطورات الجيوسياسية.

وأشار إلى عدد من الاستثمارات الإماراتية في سوريا، منها توقيع شركة موانئ دبي العالمية عقداً لإدارة أحد الموانئ لمدة 30 عاماً، إضافة إلى مشاركة موانئ أبو ظبي ضمن تحالف مع إحدى الشركات الفرنسية، إلى جانب خطط لتطوير عدد من المناطق الحرة في سوريا.

ولفت الزيودي إلى أن القطاع العقاري يعد من أكثر القطاعات المرشحة لتوفير فرص استثمارية خلال المرحلة المقبلة.

وفي سياق آخر، أعلن الزيودي أن الإمارات بدأت تنفيذ خطة لتقليل الاعتماد على مضيق هرمز، بهدف الوصول إلى صفر اعتماد عليه، ولا سيما في قطاع النفط، وذلك من خلال تطوير البنية التحتية، وتعزيز شبكاتها اللوجستية داخل الدولة وخارجها.

وأضاف أن الأزمة الأخيرة دفعت الإمارات إلى إعطاء الأولوية لضمان تدفق السلع وعدم انقطاعها، ورفع كفاءة الربط بين وسائل النقل البحري والبري والجوي، بما يسهم في الحد من تأثير أي اضطرابات قد تشهدها الممرات البحرية.

وأكد الزيودي أن الإمارات تواصل تنفيذ برامج لتنويع مسارات التجارة وسلاسل الإمداد، بما يعزز استقرار حركة التجارة الخارجية وأمن الإمدادات.

يشار إلى أن دمشق استضافت في 11 أيار الماضي، فعاليات المنتدى الاستثماري السوري الإماراتي الأول، الذي نظمته هيئة الاستثمار السورية، بهدف بحث آفاق التعاون الاستثماري والاقتصادي بين البلدين الشقيقين، وذلك في فندق إيبلا الشام بريف دمشق.

وتضمن المنتدى عقد جلسات حوارية يشارك فيها مسؤولون ومستثمرون من الجانبين، تهدف إلى توفير مساحة مباشرة للنقاش حول فرص التعاون والشراكات في مجالات التجارة والاستثمار، والتعليم، والخدمات المالية، والسياحة، والعقارات، والتطوير العمراني، والزراعة، والأمن الغذائي، والطاقة، والطيران، والخدمات اللوجستية، والرعاية الصحية، والتكنولوجيا، والتحول الرقمي.