سفراء عرب وأجانب: معرض دمشق الدولي منصة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع سوريا

دمشق-سانا

أكد عدد من السفراء العرب والأجانب المشاركين في مؤتمر إطلاق الدورة الـ 63 لمعرض دمشق الدولي اليوم الإثنين، أهمية المعرض بوصفه منصة اقتصادية تجمع رجال الأعمال والشركات من مختلف الدول، وتسهم في توسيع آفاق التعاون التجاري والاستثماري، وذلك قبيل انطلاق فعالياته المقررة بين الـ 26 من آب والـ 4 من أيلول 2026.

وأوضح سفير مملكة البحرين لدى سوريا وحيد مبارك السيار في تصريح لـ سانا، أن معرض دمشق الدولي يعد من المعارض ذات المكانة المرموقة على المستويين الإقليمي والدولي، لما يمثله من منصة اقتصادية وتجارية تجمع رجال الأعمال والمستثمرين والشركات من مختلف الدول.

ولفت السيار إلى أن العديد من الصناعيين ورجال الأعمال في دول الخليج والعالم يحرصون على المشاركة في معرض دمشق الدولي أو حضوره للاطلاع على المنتجات والصناعات المعروضة، وبحث فرص التعاون والاستثمار مع نظرائهم في سوريا والدول المشاركة.

وأشار السيار إلى أن الدورة الثالثة والستين من المعرض ستشهد مشاركة واسعة من الدول والشركات، معرباً عن أمله في أن تسهم في فتح آفاق جديدة للاستثمار، وتعزيز الشراكات الاقتصادية، ودعم جهود إعادة الإعمار في سوريا.

أعرق المعارض في المنطقة

من جانبه، أكد سفير دولة فلسطين لدى سوريا سمير الرفاعي أن معرض دمشق الدولي يعد من أعرق المعارض في المنطقة، ويشكل منصة تجمع مختلف الأنشطة الاقتصادية ومشاركات العديد من دول العالم، مبيناً أن الدورة الثالثة والستين تعكس الحراك الاقتصادي الذي تشهده سوريا بمشاركة واسعة من الدول والشركات.

وأوضح الرفاعي، في تصريح لـ سانا، أن فلسطين تحرص على المشاركة الدائمة في معرض دمشق الدولي، رغم الظروف الصعبة التي تعيشها تحت الاحتلال، لافتاً إلى أن عدداً من الشركات الفلسطينية ستشارك في الدورة الحالية من خلال عرض منتجات زراعية وصناعية متنوعة.

وأشار الرفاعي إلى أن المشاركة الفلسطينية، وإن كانت متواضعة، فإنها تعكس أهمية معرض دمشق الدولي بوصفه منصة اقتصادية تجمع الدول والشركات، معرباً عن تمنياته بنجاح الدورة الحالية واستمرار تطور المعرض في السنوات المقبلة.

الفرص الاستثمارية المتاحة

بدوره، قال سفير جنوب إفريقيا لدى سوريا أشرف يوسف سليمان، في تصريح لـ سانا: إن المعرض يشكل فرصة للاطلاع على واقع الاقتصاد السوري والفرص الاستثمارية المتاحة، مبيناً أن ما سيجري الاطلاع عليه خلال فعاليات المعرض سيتم نقله إلى جنوب إفريقيا، بهدف تعريف القطاع الخاص الجنوب إفريقي بالإمكانات والفرص المتوفرة للمساهمة في مرحلة بناء سوريا الجديدة.

وأضاف أن الشركات والقطاع الخاص في جنوب إفريقيا مهتمون بالتعاون مع سوريا، مؤكداً أهمية تعزيز التواصل الاقتصادي بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.

وكانت أعلنت المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية اليوم الإثنين، ‏إطلاق الدورة الـ 63 لمعرض دمشق الدولي، خلال الفترة الممتدة ‏من الـ 26 من آب وحتى الـ 4 من أيلول 2026، والذي يقام ‏برعاية الرئيس أحمد الشرع، وتنظمه وزارة الاقتصاد والصناعة ‏وإدارة معرض دمشق الدولي‎.