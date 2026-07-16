وزير الطاقة ومديرو شركات المياه في المحافظات يناقشون خطط الاستثمار ومعوقات العمل

دمشق-سانا

تركزت محاور الاجتماع الذي عقدته وزارة الطاقة برئاسة الوزير محمد البشير، حول متابعة الخطط الاستثمارية لشركات المياه والصرف الصحي في المحافظات ومناقشة معوقات العمل والعقبات التي تواجه عملها، بما يسهم في عملية النهوض بواقع المياه في البلاد.

وضم الاجتماع معاون وزير الطاقة لشؤون المياه والكهرباء أسامة أبو زيد والمدير العام للمؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في سوريا طاهر العمر ومديري شركات المياه في المحافظات.

وأكدت الوزارة عبر قناتها على تلغرام اليوم الخميس، أن الاجتماع ناقش متابعة الخطط الاستثمارية للشركات في المحافظات، ومراجعة مستوى التقدم في تنفيذها، إلى جانب استعراض واقع قطاعي المياه والصرف الصحي ومعوقات العمل.

كما ركز الاجتماع على الخطط الاستثمارية وأولويات التنفيذ والعقبات التي تواجه الشركات في المحافظات، وبحث ملف دمج قطاع الصرف الصحي ضمن الهيكلية الجديدة للمؤسسة، بما يعزز الكفاءة المؤسسية ويحسن مستوى الخدمات.

وناقش المجتمعون الاحتياجات الأساسية وسبل تأمينها، إضافة إلى الهيكلية التنظيمية الجديدة للمؤسسة والشركات، بما يدعم الاستقرار المؤسسي ويواكب متطلبات تطوير البنية الإدارية والفنية.

وأشارت الوزارة إلى أن هذا الاجتماع يأتي في إطار تعزيز التنسيق بين المؤسسة والشركات التابعة لها، وتطوير البنية التحتية لقطاعي المياه والصرف الصحي، بما يضمن تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، ويلبي احتياجات المرحلة المقبلة.

يذكر أن وزارة الطاقة السورية تركز في خططها الحالية على تحديث الهياكل التنظيمية للمؤسسة والشركات التابعة لها، ولا سيما في قطاعي المياه والصرف الصحي، عبر دمج الصلاحيات بما يسهم في تلبية الاحتياجات المتزايدة للمحافظات من مياه الشرب والخدمات الفنية المرتبطة بها.