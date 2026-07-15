صناعة دمشق ووفد تركي يبحثان تنظيم لقاءات أعمال خلال معرض دمشق الدولي

دمشق-سانا‏

بحث رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها محمد أيمن المولوي مع وفد من هيئة المصدرين الأتراك، أمس الثلاثاء، سبل ‏تنظيم لقاءات ثنائية مباشرة بين الشركات السورية والتركية خلال الدورة المقبلة من معرض دمشق الدولي، بما يسهم في ‏تعزيز التعاون الاقتصادي وتوسيع فرص الشراكة بين الجانبين.‏

وضم الوفد التركي رئيس فرع العلاقات الخارجية والأنشطة الدولية في الهيئة سافاش أوزعور، ومستشار العلاقات الخارجية ‏والأنشطة الدولية ميراش أكوتش.‏

واستعرض الاجتماع، الذي عُقد في مبنى الغرفة، الترتيبات الخاصة بمشاركة الوفد التركي في المعرض، وإمكانية حضور ‏وزير التجارة التركي حفل الافتتاح، إلى جانب ممثلين عن مجالس التصدير التركية التي تضم 61 اتحاداً تصديرياً.‏

إعادة الإعمار أولوية

وأكد المولوي، وفق المكتب الإعلامي للغرفة، أن قطاع إعادة الإعمار يمثل أولوية في المرحلة الحالية، ولا سيما في مجالات ‏البناء مسبق الصنع ومواد الإكساء والبنية التحتية، إضافة إلى الصناعات الدوائية والكيميائية والغذائية.‏

وأشار إلى أهمية تأمين المواد الأولية اللازمة لمختلف القطاعات الصناعية، وتوجيه التعاون نحو المجالات التي تلبي ‏احتياجات السوق السورية وتدعم العملية الإنتاجية.‏

من جانبهم، أوضح أعضاء الوفد التركي أن الهيئة تعمل على إعداد قوائم بالشركات المهتمة بالتعاون في قطاعات الصناعات ‏الغذائية والألبسة والآلات، مؤكدين أهمية تبادل هذه القوائم مسبقاً لتحديد مجالات العمل وترتيب اللقاءات بين الشركات ‏المستهدفة.‏

وبين الوفد أن اللقاءات الثنائية ستبدأ في الـ 26 من آب المقبل، وفق برنامج عمل يُحدد لاحقاً، بما يتيح للشركات السورية ‏والتركية التنسيق المسبق وحجز المواعيد لضمان تحقيق أكبر استفادة من هذه اللقاءات.‏

ويأتي الاجتماع ضمن التحضيرات لمشاركة الوفد التركي في الدورة المقبلة من معرض دمشق الدولي، وفي إطار الجهود ‏الرامية إلى فتح قنوات تواصل مباشرة بين الشركات السورية والتركية، ودعم القطاعات الصناعية والإنتاجية ذات الأولوية.‏