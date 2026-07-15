صناعة دمشق ووفد تركي يبحثان تنظيم لقاءات أعمال خلال معرض دمشق الدولي

دمشق-سانا
بحث رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها محمد أيمن المولوي مع وفد من هيئة المصدرين الأتراك، أمس الثلاثاء، سبل تنظيم لقاءات ثنائية مباشرة بين الشركات السورية والتركية خلال الدورة المقبلة من معرض دمشق الدولي، بما يسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي وتوسيع فرص الشراكة بين الجانبين.
وضم الوفد التركي رئيس فرع العلاقات الخارجية والأنشطة الدولية في الهيئة سافاش أوزعور، ومستشار العلاقات الخارجية والأنشطة الدولية ميراش أكوتش.
واستعرض الاجتماع، الذي عُقد في مبنى الغرفة، الترتيبات الخاصة بمشاركة الوفد التركي في المعرض، وإمكانية حضور وزير التجارة التركي حفل الافتتاح، إلى جانب ممثلين عن مجالس التصدير التركية التي تضم 61 اتحاداً تصديرياً.
إعادة الإعمار أولوية
وأكد المولوي، وفق المكتب الإعلامي للغرفة، أن قطاع إعادة الإعمار يمثل أولوية في المرحلة الحالية، ولا سيما في مجالات البناء مسبق الصنع ومواد الإكساء والبنية التحتية، إضافة إلى الصناعات الدوائية والكيميائية والغذائية.
وأشار إلى أهمية تأمين المواد الأولية اللازمة لمختلف القطاعات الصناعية، وتوجيه التعاون نحو المجالات التي تلبي احتياجات السوق السورية وتدعم العملية الإنتاجية.
من جانبهم، أوضح أعضاء الوفد التركي أن الهيئة تعمل على إعداد قوائم بالشركات المهتمة بالتعاون في قطاعات الصناعات الغذائية والألبسة والآلات، مؤكدين أهمية تبادل هذه القوائم مسبقاً لتحديد مجالات العمل وترتيب اللقاءات بين الشركات المستهدفة.
وبين الوفد أن اللقاءات الثنائية ستبدأ في الـ 26 من آب المقبل، وفق برنامج عمل يُحدد لاحقاً، بما يتيح للشركات السورية والتركية التنسيق المسبق وحجز المواعيد لضمان تحقيق أكبر استفادة من هذه اللقاءات.
ويأتي الاجتماع ضمن التحضيرات لمشاركة الوفد التركي في الدورة المقبلة من معرض دمشق الدولي، وفي إطار الجهود الرامية إلى فتح قنوات تواصل مباشرة بين الشركات السورية والتركية، ودعم القطاعات الصناعية والإنتاجية ذات الأولوية.