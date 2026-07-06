وزارة المالية تحدث وحدة السياسات المالية الكلية لتطوير الإدارة المالية العامة

دمشق-سانا

أعلن وزير المالية محمد يسر برنية إحداث وحدة السياسات المالية الكلية في الوزارة، وذلك في إطار تطوير الإدارة المالية العامة.

وقال برنية في صفحته على فيسبوك اليوم الإثنين: “أطلقنا هذه الوحدة بالتعاون الفني مع صندوق النقد الدولي، مقدرين تعاونهم الذي يشكّل ركيزةً أساسية لنجاحها “.

وأوضح برنية أن انشاء هذه الوحدة يأتي انسجاماً مع استراتيجية الوزارة 2026-2030 لتحسين قدرات التنبؤ بما يساعد في إعداد الموازنات العامة، وبناء القدرات اللازمة لإدارة اقتصادية ومالية فاعلة.

ولفت برنية إلى أنه من أولى مهام هذه الوحدة وضع إطار مالي متوسط المدى يوجه إعداد موازنة عام 2027 وما بعدها، بما يدعم الاستقرار الاقتصادي والمالي والتنمية المستدامة في سوريا، مؤكداً أن دعم ترسيخ حوكمة مالية فاعلة وشفافة ونزيهة، هو استثمار يحظى بأولوية كبيرة.