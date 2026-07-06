ورشة وطنية في دمشق تبحث تطوير حوكمة سلامة الغذاء بالتعاون مع “اليونيدو”

دمشق-سانا



ناقشت ورشة العمل الوطنية لحوكمة سلامة الغذاء، التي نظمتها وزارة الاقتصاد والصناعة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “اليونيدو” اليوم الإثنين، في فندق البوابات السبع بدمشق، التحديات والأولويات الوطنية في مجال حوكمة سلامة الغذاء، ومشروع التعاون التقني المقترح من المنظمة، بما يعزز التنسيق بين الجهات الحكومية ووكالات الأمم المتحدة والشركاء المعنيين.

وأكد نائب وزير الاقتصاد والصناعة ماهر الحسن في كلمة الافتتاح أن تطوير منظومة سلامة الغذاء يشكل ركيزة أساسية لدعم التعافي الاقتصادي وتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية وحماية صحة المستهلك، مبيناً أن الورشة تمثل منصة للحوار بين الجهات المعنية بهدف توحيد الرؤية الوطنية وصياغة خريطة طريق علمية قابلة للتنفيذ، وتعزيز التنسيق مع وكالات الأمم المتحدة.



ولفت الحسن إلى أن الحكومة تعمل على تحديث الأطر التشريعية والتنظيمية لمنظومة سلامة الغذاء، وتطوير البنية التحتية للجودة وقدرات المختبرات والتفتيش، بما ينسجم مع أفضل المعايير الدولية، مشيراً إلى أن مشروع التعاون المقترح مع “اليونيدو” يمثل فرصة مهمة لدعم القدرات المؤسسية وتطوير السياسات والتشريعات وتعزيز أنظمة التفتيش وإدارة المخاطر وبناء القدرات البشرية.

مقومات كبيرة للمنافسة

بدوره لفت رئيس الاتحاد العربي للصناعات الغذائية هيثم الجفان إلى أن الصناعات الغذائية السورية تمتلك مقومات ‏كبيرة للمنافسة بفضل تنوع منتجاتها، واعتمادها مواد أولية عالية الجودة، وخبرات متراكمة في التصنيع، ما يتطلب ‏تعزيز تطبيق أنظمة سلامة الغذاء وفق المعايير الدولية.‏



وأشار الجفان إلى أن الاستثمار في تطبيق الممارسات التصنيعية الجيدة وأنظمة تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة (HACCP)، والالتزام بالمواصفات القياسية، يسهم في رفع جودة المنتجات وتعزيز ثقة المستهلكين، مؤكداً أن نشر ثقافة سلامة الغذاء وتطوير الكفاءات البشرية وتحديث المختبرات وأنظمة الرقابة، وتشجيع الابتكار، تشكل ركائز أساسية لبناء صناعة غذائية مستدامة وقادرة على المنافسة وزيادة فرص التصدير.

من جهته، أشار رئيس وحدة نظم الأغذية في “اليونيدو” علي بدارنة إلى أن مشروع التعاون التقني مع الحكومة السورية جاء ثمرة مفاوضات مشتركة حول آليات دعم منظومة سلامة الغذاء، موضحاً أنه جرى خلال الورشة استعراض الجهود والإنجازات التي حققتها الوزارة، على أن تُعرض لاحقاً مجالات الدعم التي يمكن أن تقدمها المنظمة، وتشمل تعزيز قدرات المخابر وإجراء الفحوصات، وتطوير منظومة المواصفات والمقاييس، ومساندة المنشآت الصناعية لتمكينها من مطابقة هذه المواصفات.



وبيّن بدارنة أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومنظمات الأمم المتحدة أسهمت في إعداد خارطة طريق ومشروع متكامل لدعم الحكومة في إنشاء هيئة وطنية لسلامة الغذاء تتولى متابعة شؤون سلامة الغذاء، بما يعزز حماية المستهلك ويدعم حركة التجارة ويرفع تنافسية الصناعات الغذائية.

تعزيز ثقة المستهلك

في حين، أوضح مدير مكتب منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “الفاو” في سوريا بيرو توماسه بيري أن سلامة الغذاء تمثل أولوية لحماية الصحة العامة، وتعزيز ثقة المستهلك ودعم التعافي الاقتصادي والتجارة الآمنة، مؤكداً أن تعزيز الحوكمة يتطلب أدواراً مؤسسية واضحة وتنسيقاً فعالاً وتشريعات حديثة وأنظمة تفتيش ومختبرات تعتمد على الأدلة والمعايير الدولية.



وأكد بيري أن “الفاو” ملتزمة بمواصلة دعم الحكومة السورية بالتعاون مع الشركاء الدوليين، لتعزيز منظومة سلامة الغذاء وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية، بما يسهم في بناء نظام غذائي أكثر أماناً وقدرة على الصمود.

الإنجازات المحققة

وعرض مدير حماية المستهلك وسلامة الغذاء حسن الشوا أبرز الإنجازات المحققة في تطوير منظومة سلامة الغذاء، والتي شملت تحديث الإجراءات الرقابية وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية ورفع كفاءة أعمال الرقابة وتطوير القدرات الفنية والمؤسسية، بما يسهم في تعزيز حماية المستهلك وتحسين جودة المنتجات الغذائية وفق المعايير الوطنية والدولية.





وتُعد منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “يونيدو”، التي تأسست عام 1966 وأصبحت وكالة متخصصة في الأمم المتحدة عام 1985، جهة مركزية لدعم التنمية الصناعية والتعاون على المستويات العالمية والإقليمية والوطنية والقطاعية.























