انطلاق منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات في جنيف بمشاركة سوريا

جنيف-سانا

انطلقت اليوم الإثنين في مقر الاتحاد الدولي للاتصالات بمدينة جنيف السويسرية، فعاليات منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS) 2026، بمشاركة سوريا بوفد يترأسه المدير العام للهيئة الناظمة للاتصالات والبريد خالد الحمصي.

وينظم المنتدى كل من الاتحاد الدولي للاتصالات، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، بمشاركة ممثلين عن الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني والهيئات الأكاديمية والمنظمات الدولية.

ويناقش المنتدى، الذي يستمر حتى العاشر من الشهر الجاري، عدداً من القضايا المرتبطة بالتحول الرقمي، أبرزها تطبيقات الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والبنية التحتية الرقمية، والشمول الرقمي، إلى جانب تطوير سياسات رقمية تركز على الإنسان وتعزز التنمية المستدامة.

وأكد الحمصي، في تصريح لـ سانا، أن مشاركة سوريا في المنتدى تعكس عودة حضورها في المحافل الدولية المتخصصة، مشيراً إلى أن الوفود المشاركة باتت تبدي اهتماماً بالتواصل مع الوفد السوري واستكشاف فرص التعاون وتبادل الخبرات، وبناء شراكات في قطاع الاتصالات وتقانات المعلومات.

وقال الحمصي: “بدأ اسم سوريا يعود إلى هذه المحافل الدولية، وأصبحت الوفود تبحث عن الوفد السوري للحديث معه واستكشاف فرص التعاون وتبادل الخبرات، بما يتيح الاستفادة من الانفتاح المتجدد على العالم في مجالات التكنولوجيا حتى في أكثرها تقدماً وحساسية كالذكاء الاصطناعي ، والحصول على الدعم التقني والتدريب اللازم، ونقل المعرفة، بما يسهم في تطوير قطاع الاتصالات والتقانة وتعزيز مسيرة التحول الرقمي في سوريا”.

وتقام أعمال المنتدى في مقر الاتحاد الدولي للاتصالات يومي السادس والسابع من تموز الجاري، قبل أن تنتقل إلى مركز المعارض (Palexpo) خلال الفترة الممتدة من الثامن وحتى العاشر من الشهر نفسه.