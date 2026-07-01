الصالحاني والهلالي: ‏القطاع السياحي يشهد فرصاً استثمارية واعدة

دمشق-سانا

أكد وزير السياحة مازن الصالحاني ومدير هيئة ‏الاستثمار ‏السورية طلال الهلالي، خلال مشاركتهما ‏ضمن مؤتمر الأعمال ‏السوري البريطاني بدمشق أهمية ‏تعزيز الاستثمار في القطاع ‏السياحي، وتطوير البنية ‏التحتية، وتوسيع الشراكة مع القطاع ‏الخاص، بما يسهم ‏في تنشيط الحركة السياحية ودعم الاقتصاد ‏الوطني ‏وجذب المزيد من الاستثمارات‎.‎

وأوضح الوزير الصالحاني خلال جلسة حوارية ضمن ‏أعمال ‏مؤتمر مجلس الأعمال السوري البريطاني‎(SBBC) ‎ ‎الذي عقد ‏اليوم الأربعاء بدمشق تحت شعار “بناء اقتصاد ‏متنوع” ‏أن نسب ‏إشغال الفنادق ‏وعدد السياح سجلت زيادة تقدر بين 150 و200 ‏بالمئة ‏مقارنة بالعام الماضي، في مؤشر إيجابي يعكس عودة ‌‏الثقة بالقطاع السياحي‎.‎



‎ولفت الوزير الصالحاني إلى أن الوزارة تعمل على ‏معالجة عدد ‏من المشاريع الفندقية المتعثرة منذ عام ‌‏2006 وإعادة تفعيلها ‏ضمن خطط استثمارية جديدة‎.‎

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وأكد وزير السياحة أهمية المؤتمرات في تعزيز التواصل ‏مع ‏القطاع الخاص وتعريفه بالجهود التي تبذلها الحكومة ‏بمختلف ‏وزاراتها لإعادة تأهيل البنية التحتية وبناء ‏الاقتصاد، بما يسهم ‏في توفير بيئة استثمارية جاذبة ‏للمستثمرين‎.‎

تهيئة المناخ الاستثماري

وأوضح الوزير الصالحاني أن سوريا قطعت خطوات ‏متقدمة ‏في تهيئة المناخ الاستثماري، مشيراً إلى أن عدداً ‏من ‏الاستثمارات بدأ يدخل حيز التنفيذ في مختلف ‏القطاعات، ومن ‏بينها توقيع اتفاقية مع شركة “زين”، للاتصالات ‏والتي تشكل ‏خطوة مهمة في تطوير قطاع الاتصالات ‏والبنية التحتية‎.‎

ولفت الوزير الصالحاني إلى أن العمل في القطاع ‏السياحي يشهد ‏تقدماً متواصلاً، حيث دخلت مشاريع عدة ‏مرحلة التنفيذ، ‏وتحولت اتفاقيات استثمارية إلى عقود ‏يجري تنفيذها على أرض ‏الواقع، مؤكداً أن تطوير ‏القطاع يتم بشكل تدريجي وفق رؤية ‏تستهدف تعزيز ‏دوره في دعم الاقتصاد الوطني وجذب ‏الاستثمارات‎.‎

‎ سوريا وجهة السياح

بدوره، بيّن مدير هيئة الاستثمار طلال الهلالي خلال ‏الجلسة أن ‏سوريا كانت ولا تزال وجهة للسياح المهتمين ‏بالتاريخ والآثار ‏من مختلف دول العالم، وهناك فرص ‏كبيرة للاستثمار في ‏مجالات الفنادق والمنتجعات والبنى ‏التحتية السياحية‎.‎

وأوضح الهلالي أن سوريا تتميز بتنوع مقوماتها ‏السياحية، بما ‏يشمل السياحة الثقافية، إذ تضم دمشق أقدم ‏عاصمة مأهولة في ‏العالم، إلى جانب مدينة حلب العريقة، ‏فضلاً عن السياحة الدينية ‏والترفيهية، إضافة إلى ما تمتلكه من ‏شريط ساحلي وجبال ‏وتضاريس متنوعة تؤهلها لتكون ‏من أبرز الوجهات السياحية ‏في المنطقة والعالم‎.‎

‎فرص استثمارية

وأشار الهلالي إلى التحديات التي فرضتها سنوات ‏الحرب ‏والدمار، والتي تحولت اليوم إلى فرص ‏استثمارية حقيقية، لافتاً ‏إلى الحاجة لإقامة المزيد من ‏الفنادق والمنتجعات السياحية، ‏وتطوير المطاعم الحديثة، ‏واستقطاب العلامات التجارية ‏العالمية، بما يسهم في ‏تعزيز البيئة الاستثمارية وجذب ‏المستثمرين إلى القطاع ‏السياحي في سوريا‎.‎

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وكانت أعمال مؤتمر مجلس ‏الأعمال السوري البريطاني‎ ‌‏ ‏SBBC‏ ناقشت اليوم آفاق دعم الاقتصاد السوري وتعزيز ‌‏التنوع الاقتصادي، وعدداً من القضايا المرتبطة بالتنمية ‏المالية، ‏وصناعات الطاقة، والبيئة العمرانية، والخدمات ‏اللوجستية ‏والتعليم‎.‎

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