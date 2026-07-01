الصالحاني والهلالي: ‏القطاع السياحي يشهد فرصاً استثمارية واعدة

دمشق-سانا
أكد وزير السياحة مازن الصالحاني ومدير هيئة الاستثمار السورية طلال الهلالي، خلال مشاركتهما ضمن مؤتمر الأعمال السوري البريطاني بدمشق أهمية تعزيز الاستثمار في القطاع السياحي، وتطوير البنية التحتية، وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص، بما يسهم في تنشيط الحركة السياحية ودعم الاقتصاد الوطني وجذب المزيد من الاستثمارات.
وأوضح الوزير الصالحاني خلال جلسة حوارية ضمن أعمال مؤتمر مجلس الأعمال السوري البريطاني(SBBC) الذي عقد اليوم الأربعاء بدمشق تحت شعار “بناء اقتصاد متنوع” أن نسب إشغال الفنادق وعدد السياح سجلت زيادة تقدر بين 150 و200 بالمئة مقارنة بالعام الماضي، في مؤشر إيجابي يعكس عودة الثقة بالقطاع السياحي.
ولفت الوزير الصالحاني إلى أن الوزارة تعمل على معالجة عدد من المشاريع الفندقية المتعثرة منذ عام 2006 وإعادة تفعيلها ضمن خطط استثمارية جديدة.
وأكد وزير السياحة أهمية المؤتمرات في تعزيز التواصل مع القطاع الخاص وتعريفه بالجهود التي تبذلها الحكومة بمختلف وزاراتها لإعادة تأهيل البنية التحتية وبناء الاقتصاد، بما يسهم في توفير بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين.
تهيئة المناخ الاستثماري
وأوضح الوزير الصالحاني أن سوريا قطعت خطوات متقدمة في تهيئة المناخ الاستثماري، مشيراً إلى أن عدداً من الاستثمارات بدأ يدخل حيز التنفيذ في مختلف القطاعات، ومن بينها توقيع اتفاقية مع شركة “زين”، للاتصالات والتي تشكل خطوة مهمة في تطوير قطاع الاتصالات والبنية التحتية.
ولفت الوزير الصالحاني إلى أن العمل في القطاع السياحي يشهد تقدماً متواصلاً، حيث دخلت مشاريع عدة مرحلة التنفيذ، وتحولت اتفاقيات استثمارية إلى عقود يجري تنفيذها على أرض الواقع، مؤكداً أن تطوير القطاع يتم بشكل تدريجي وفق رؤية تستهدف تعزيز دوره في دعم الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات.
سوريا وجهة السياح
بدوره، بيّن مدير هيئة الاستثمار طلال الهلالي خلال الجلسة أن سوريا كانت ولا تزال وجهة للسياح المهتمين بالتاريخ والآثار من مختلف دول العالم، وهناك فرص كبيرة للاستثمار في مجالات الفنادق والمنتجعات والبنى التحتية السياحية.
وأوضح الهلالي أن سوريا تتميز بتنوع مقوماتها السياحية، بما يشمل السياحة الثقافية، إذ تضم دمشق أقدم عاصمة مأهولة في العالم، إلى جانب مدينة حلب العريقة، فضلاً عن السياحة الدينية والترفيهية، إضافة إلى ما تمتلكه من شريط ساحلي وجبال وتضاريس متنوعة تؤهلها لتكون من أبرز الوجهات السياحية في المنطقة والعالم.
فرص استثمارية
وأشار الهلالي إلى التحديات التي فرضتها سنوات الحرب والدمار، والتي تحولت اليوم إلى فرص استثمارية حقيقية، لافتاً إلى الحاجة لإقامة المزيد من الفنادق والمنتجعات السياحية، وتطوير المطاعم الحديثة، واستقطاب العلامات التجارية العالمية، بما يسهم في تعزيز البيئة الاستثمارية وجذب المستثمرين إلى القطاع السياحي في سوريا.
وكانت أعمال مؤتمر مجلس الأعمال السوري البريطاني SBBC ناقشت اليوم آفاق دعم الاقتصاد السوري وتعزيز التنوع الاقتصادي، وعدداً من القضايا المرتبطة بالتنمية المالية، وصناعات الطاقة، والبيئة العمرانية، والخدمات اللوجستية والتعليم.