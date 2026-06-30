بمشاركة نحو 450 شركة.. انطلاق فعاليات سلسلة معارض سوريا التخصصية 2026 بدمشق

447A5524 Copy بمشاركة نحو 450 شركة.. انطلاق فعاليات سلسلة معارض سوريا التخصصية 2026 بدمشق

دمشق-سانا

انطلقت اليوم الثلاثاء فعاليات سلسلة معارض سوريا التخصصية 2026 في مدينة المعارض بدمشق، بمشاركة نحو 450 شركة محلية وعربية وعالمية.

وتنظم الفعاليات مؤسسة طيارة للمعارض والمؤتمرات الدولية، برعاية وزارتي الاقتصاد والصناعة والأشغال العامة والإسكان، واتحاد غرف التجارة السورية، وبحضور وزيري الأشغال العامة والإسكان مصطفى عبد الرزاق والنقل يعرب بدر، وعدد من ممثلي السفارات العربية والأجنبية.

وتضم سلسلة المعارض التي تستمر حتى الثالث من شهر تموز المقبل المعرض السوري الدولي للبناء والتشييد والبنى التحتية (تكنوبيلد)، ومعرض الطاقة والكهرباء والأتمتة الصناعية (سيريا إنيرجي)، والمعرض الصناعي السوري الدولي (سينكس).

447A5538 Copy بمشاركة نحو 450 شركة.. انطلاق فعاليات سلسلة معارض سوريا التخصصية 2026 بدمشق
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