للمرة الثانية.. مناقصة داخلية بالسرعة الكلية لصالح وزارة الاقتصاد والصناعة

إعلان تحريري-سانا

تعلن الهيئة العامة للإمداد والتوريد عن طرح مناقصة داخلية بالسرعة الكلية تحمل الرقم (042-م-2026) تاريخ (29-حزيران-2026)، المتضمنة الرغبة في تلقي عروض من المهتمين من أجل؛ “توريد مستلزمات الإنتاج ومواد التعبئة والتغليف”، لصالح وزارة الاقتصاد والصناعة.

وفقا للآتي:

شروط عامة:

التأمينات الأولية وفق ما يلي:

(/8,000,000/ ليرة سورية جديدة وهي مقسمة لكل بند /2.000.000/ بريفورم 1.5 ليتر).

(/3,000,000/ بريفورم 0.5 ليتر).

(/2,000,000/ مقسمة لكل بند /500.000/ سدادات)

(2,000,000، وهي مقسمة لكل بند 500.000 نايلون تغليف).

التأمينات النهائية:

10 بالمئة من قيمة العقد يتم دفعها خلال 15 يوماً من توقيع الإحالة.

غرامة التأخير:

واحد بالألف من إجمالي قيمة المواد عن كل يوم تأخير على ألا تتجاوز الغرامة الإجمالية 20% من قيمة العقد.

مدة التنفيذ:

/90/ يوماً ميلادياً من تاريخ أمر المباشرة، كما أن المدة التي يجب على العارض أن يبقى ملتزماً بعرضه /30/ يوماً تقويمياً ابتداءً من اليوم التالي لانتهاء فترة تقديم العروض.

مكان التسليم:

أرض مستودعات الوحدات التابعة للوزارة.

الأوراق المطلوبة:

يُقدم العرض ضمن مغلفين منفصلين يوضع داخل ظرف واحد مختوم وموقع معنون باسم الهيئة العامة للإمداد والتوريد، مع الإشارة إلى رقم المناقصة وتاريخها كما هو مكتوب أعلاه.

المغلف الأول:

ويضم الوثائق الثبوتية المطلوبة كما وردت في دفتر الشروط الحقوقية والمالية وإيصال التأمينات الأولية.

ويعد العرض مرفوضاً ما لم يتضمن إيصال التأمينات الأولية في المغلف الأول.

المغلف الثاني:

ويتضمن العرض المالي.

وتنوه الهيئة بأنه لن ينظر في العروض غير المستوفية لهذه المتطلبات.

مكان الحصول على دفاتر الشروط:

مكتب الهيئة العامة للإمداد والتوريد – الطابق الأول ضمن مبنى المؤسسة العامة للمناطق الحرة – مقابل مبنى الهيئة العامة للمنافذ والجمارك – دمشق – الجمهورية العربية السورية.

سعر الإضبارة:

15 ألف ليرة سورية جديدة لا غير، علماً أنه يمكن الدفع عبر حساب شام كاش، والحصول على الإضبارة إلكترونياً من خلال التواصل مع الرقم المرفق.

موعد إغلاق المناقصة:

تنتهي مهلة تقديم العروض بنهاية الدوام الرسمي من يوم الأربعاء الواقع في الـ (8) من تموز (2026).

عنوان تسليم العروض:

تسلّم العروض باليد ضمن مغلف مغلق ومختوم إلى مكتب الهيئة العامة للإمداد والتوريد – الطابق الأول ضمن مبنى المؤسسة العامة للمناطق الحرة – مقابل مبنى الهيئة العامة للمنافذ والجمارك – دمشق – الجمهورية العربية السورية.

أرقام التواصل:

يمكن التواصل عن طريق الهاتف وعبر شام كاش عبر مسح الباركود كما هو موضح في الصورة المرفقة.