وزارة الطاقة: تعديل أسعار المشتقات النفطية جاء بعد دراسة فنية واقتصادية ‏دقيقة

دمشق-سانا‏

أكد مدير الاتصال الحكومي في وزارة الطاقة، أحمد السليمان، أن قرار ‏تعديل أسعار المشتقات النفطية جاء بعد دراسة فنية واقتصادية دقيقة أوصت ‏بها اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المواد البترولية والثروات المعدنية، وبما ‏يراعي المتغيرات التي تشهدها الأسواق العالمية وانعكاساتها على واقع قطاع ‏الطاقة في سوريا.‏

وأوضح السليمان في تصريح لـ سانا اليوم السبت أن اللجنة الدائمة ستواصل اجتماعاتها ‏بشكل مستمر، وستواكب بصورة دائمة تطورات أسعار النفط ومشتقاته في ‏الأسواق العالمية، إضافة إلى دراسة مختلف المؤشرات الاقتصادية المحلية، ‏بما يضمن اتخاذ قرارات مدروسة ومتوازنة تحقق استقرار السوق وتحافظ ‏على استدامة توافر المشتقات النفطية.‏

وأشار إلى أن آلية التسعير أصبحت تعتمد على المراجعة الدورية والمرنة، ‏بحيث يتم تعديل الأسعار صعوداً أو هبوطاً عند وجود مبررات موضوعية ‏تستند إلى بيانات ومعايير واضحة، بما يحقق العدالة والشفافية ويخدم مصلحة ‏المواطنين والاقتصاد الوطني.‏

وأضاف: إن وزارة الطاقة حريصة على تعزيز الوضوح في كل ما يتعلق ‏بملف التسعير، وستستمر في إطلاع الرأي العام على أي مستجدات أو ‏قرارات تصدر عن اللجنة وفق الأصول، تأكيداً لنهج الشفافية والتواصل ‏المستمر مع المواطنين.‏

وفي وقت سابق اليوم، أقر وزير الطاقة محمد البشير توصيات اللجنة الدائمة ‏لتحديد أسعار المواد ‏البترولية والثروات المعدنية، الصادرة عن اجتماعها ‏الاستثنائي والمتضمنة ‏تخفيضاً على الأسعار، يتراوح بين أكثر من 14 و20 ‏بالمئة، وذلك بعد دراسة ‏المعطيات الفنية والاقتصادية المرتبطة بواقع سوق ‏المواد البترولية.‏