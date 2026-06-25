إعادة تشغيل الحفارة “XJ” في حقول المنطقة الوسطى بعد تأهيلها بخبرات سورية

حمص-سانا

أجرى وزير الطاقة محمد البشير اليوم الخميس، جولة ميدانية تفقدية في حقول المنطقة الوسطى بمحافظة حمص، تم خلالها إعادة تشغيل حفارة الإصلاح النفطية “XJ”، بعد إنجاز أعمال صيانتها وإعادة تأهيلها بالكامل بأيادي الكوادر الفنية والهندسية الوطنية.



وذكرت وزارة الطاقة أن إعادة تشغيل هذه الحفارة المخصصة لإصلاح الآبار النفطية والغازية تشكل إنجازاً نوعياً، نظراً لتوقفها عن العمل وتعرضها للأعطال، حيث نجحت الفرق الفنية في مديرية الحقول بالاعتماد على الإمكانات الذاتية والخبرات الوطنية بإعادتها إلى العمل والإنتاج.

وأكد البشير أن هذا الإنجاز يمثل دليلاً راسخاً على كفاءة وقدرة الكوادر الوطنية السورية في تدوير عجلة الإنتاج وإعادة تأهيل المعدات الاستراتيجية الحيوية، مشيراً إلى أن دخول هذه الحفارة الخدمة مجدداً سيسهم بشكل مباشر في تسريع عمليات صيانة الآبار وتأهيلها، بما يدعم خطط الوزارة لرفع معدلات الإنتاج النفطي والغازي.



ورافق البشير في الجولة معاونه لشؤون النفط غياث دياب، ومدير مديرية الاتصال الحكومي أحمد السليمان، ومدير مديرية التعليم والتدريب المهني محمد إسحاق، إلى جانب مدير حقول المنطقة الوسطى حسن أبو قصرة، وعدد من المديرين والفنيين بالشركة السورية للبترول.



وكانت وزارة الطاقة أعلنت في الـ 9 من الشهر الجاري إعادة تشغيل حفارة “أورال ماش 2” في حقول المنطقة ‏الوسطى بعد تمكن الكوادر الفنية والهندسية التابعة للشركة السورية للبترول “‏SPC” من ‏صيانتها وتأهيلها بشكل كامل بعد أن خرجت من الخدمة نتيجة أعمال تخريب طالت ‏تجهيزاتها.‏