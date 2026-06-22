ارتفاع سعر الذهب 250 ليرة جديدة في السوق السورية‎ ‎

دمشق-سانا‌

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ارتفع سعر الذهب عيار 21 قيراطاً في السوق المحلية بمقدار 250 ليرة ‏سورية جديدة، ‏مقارنةً بسعره الذي سجله أمس الأحد.‎

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ووفق النشرة الصادرة عن الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة اليوم الإثنين، ‏بلغ ‏سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً ‌‏‌‏17050 ليرة سورية جديدة للمبيع، ‌و‏16750 ليرة ‏للشراء.‎

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وسجل غرام الذهب عيار 18 قيراطاً سعر 14600 ليرة سورية جديدة ‏للمبيع، و14300 ‏ليرة للشراء.‎

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وبلغ سعر الأونصة في السوق العالمية 4197 دولاراً.

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وتتولى الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في سوريا تنظيم وتطوير قطاع ‏الذهب والمعادن الثمينة، وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني، ضمن إطار ‏مؤسساتي مستقل مالياً وإدارياً، كما تشرف على آلية تسعير الذهب بالتنسيق ‏مع جمعيات الصاغة في المحافظات. ‎ ‎