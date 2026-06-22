دمشق-سانا
ارتفع سعر الذهب عيار 21 قيراطاً في السوق المحلية بمقدار 250 ليرة سورية جديدة، مقارنةً بسعره الذي سجله أمس الأحد.
ووفق النشرة الصادرة عن الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة اليوم الإثنين، بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً 17050 ليرة سورية جديدة للمبيع، و16750 ليرة للشراء.
وسجل غرام الذهب عيار 18 قيراطاً سعر 14600 ليرة سورية جديدة للمبيع، و14300 ليرة للشراء.
وبلغ سعر الأونصة في السوق العالمية 4197 دولاراً.
وتتولى الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في سوريا تنظيم وتطوير قطاع الذهب والمعادن الثمينة، وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني، ضمن إطار مؤسساتي مستقل مالياً وإدارياً، كما تشرف على آلية تسعير الذهب بالتنسيق مع جمعيات الصاغة في المحافظات.
ارتفاع سعر الذهب 250 ليرة جديدة في السوق السورية
دمشق-سانا