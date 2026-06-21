استقرار أسعار الذهب في السوق السورية‎ ‎

دمشق-سانا
استقر سعر الذهب عيار 21 قيراطاً في السوق السورية اليوم الأحد، عند السعر الذي سجله أمس السبت.
وحسب النشرة الصادرة عن الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة، بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً، 16800 ليرة جديدة مبيعاً، و16500 ليرة جديدة شراءً.
وسجل غرام الذهب عيار 18 قيراطاً سعر 14350 ليرة جديدة مبيعاً، و14050 ليرة جديدة شراءً.
وبلغ سعر الأونصة في السوق العالمية اليوم 4161 دولاراً.
وتتولى الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في سوريا تنظيم وتطوير قطاع الذهب والمعادن الثمينة، وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني، ضمن إطار مؤسساتي مستقل مالياً وإدارياً، كما تشرف على آلية تسعير الذهب بالتنسيق مع جمعيات الصاغة في المحافظات.