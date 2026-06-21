استقرار أسعار الذهب في السوق السورية‎ ‎

دمشق-سانا‌‎ ‎

استقر سعر الذهب عيار 21 قيراطاً في السوق السورية اليوم ‏الأحد، عند السعر الذي سجله أمس السبت‎.

وحسب النشرة الصادرة عن الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة، ‏بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً، 16800 ليرة ‏جديدة مبيعاً، ‏و16500 ليرة جديدة شراءً. ‌‎ ‎

وسجل غرام الذهب عيار 18 قيراطاً سعر 14350 ليرة جديدة ‏مبيعاً، و14050 ليرة جديدة شراءً. ‌‎ ‎

وبلغ سعر الأونصة في السوق العالمية اليوم 4161 دولاراً. ‌‎ ‎

وتتولى الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في سوريا تنظيم ‏وتطوير قطاع الذهب والمعادن الثمينة، وتعزيز مساهمته في ‏الاقتصاد الوطني، ضمن إطار مؤسساتي مستقل مالياً وإدارياً، كما ‏تشرف على آلية تسعير الذهب بالتنسيق مع جمعيات الصاغة في ‏المحافظات‎.