المركزي والرقابة والتفتيش يبحثان تعزيز الرقابة والحوكمة في القطاع المصرفي

دمشق-سانا

بحث حاكم مصرف سوريا المركزي محمد صفوت رسلان، مع رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عامر العلي، سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين المؤسستين، بما يدعم تطوير منظومة الرقابة والحوكمة في القطاع المصرفي.

وذكرت قناة المصرف المركزي على التلغرام، اليوم السبت، أن الجانبين ناقشا آليات تعزيز النزاهة والشفافية، وتطوير أدوات الرقابة الداخلية، ورفع كفاءة الإجراءات الرقابية، بما يسهم في حماية المال العام وتعزيز سلامة العمل المصرفي.

وأكد الجانبان أهمية ترسيخ مبادئ المساءلة والرقابة الفعالة، وتطوير آليات العمل، بما ينسجم مع متطلبات الإصلاح المؤسسي، ويعزز الثقة بالمؤسسات المالية والمصرفية.

وتوافق الجانبان على استمرار التنسيق بين مصرف سوريا المركزي والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، دعماً لجهود مكافحة الفساد، وترسيخ معايير النزاهة والحوكمة في مختلف جوانب العمل.

وتأتي هذه الخطوة تلبية لمتطلبات المرحلة الراهنة التي تستدعي تضافر جهود كل المؤسسات الرقابية والمالية، لتعزيز الشفافية وضمان حماية الاقتصاد الوطني وتطوير بيئة العمل الاستثماري والمصرفي.