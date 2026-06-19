استلام أكثر من 1600 طن من القمح في مركز سلمية وتوقعات بزيادة إنتاج الموسم الحالي.

أجنحة الفلاحين السوريين تجذب زوار معرض دمشق الدولي بدورته الـ 62
وزير الثقافة لـ سانا: أهالي السويداء هم أهلنا ومصير وطننا أن يكون موحداً ويتعافى بأبنائه
أكثر من 110 فرسان في بطولة النصر الثانية بنادي الفروسية في الديماس بريف دمشق
إعادة افتتاح المجمع القضائي في دوما بريف دمشق، ثمرة للتعاون بين مجلس المدينة والمجتمع المحلي
عودة أهالي حيي الأشرفية والشيخ مقصود الذين نزحوا إلى عفرين بريف حلب الشمالي بعد إعادة الأمن
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى