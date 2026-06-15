الاقتصاد تخفّض عدد الأرغفة في ربطة الخبز التمويني إلى ثمانية دون تعديل السعر

دمشق-سانا



أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة اليوم الإثنين تعميماً إلى مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في مختلف المحافظات بتخفيض عدد الأرغفة في ربطة الخبز التمويني البالغ وزنها ألف غرام، من عشرة أرغفة إلى ثمانية أرغفة للربطة الواحدة، وبقطر لا يقل عن 31 سم للرغيف، وذلك دون أي تعديل على سعر ربطة الخبز البالغ 40 ليرة سورية جديدة.



وأكد مدير دائرة الإعلام في الوزارة حسن الأحمد في تصريح لـ سانا، أن هذه الخطوة تأتي استجابةً للارتفاع الملحوظ في تكاليف الإنتاج، ولا سيما غلاء أسعار المحروقات والطاقة المشغلة للمخابز.



وأوضح الأحمد أنه في ظل هذه التحديات الاقتصادية، كانت الجهات المعنية أمام تحدي زيادة سعر الخبز مقابل ارتفاع تكاليف الإنتاج، ولكن حرصاً على عدم المساس بالقدرة الشرائية للمواطن، وتجنب أي تأثير سلبي عليه إطلاقاً، لجأت الإدارة إلى اتخاذ حل بديل تمثل في تخفيض عدد الأرغفة في الربطة الواحدة من 10 أرغفة إلى 8 أرغفة، مع التشديد على الإبقاء على وزن الربطة وسعرها الحاليين ثابتين دون أي تغيير.



ولفت الأحمد إلى أن هذا الإجراء يسهم من الناحية الفنية في تقليل كميات المحروقات المستهلكة في عمليات إنتاج وخبز الربطة الواحدة، ما يحقق توازناً يضمن تخفيف الأعباء التشغيلية عن المخابز من جهة، ويحافظ في الوقت ذاته على حصة المواطن وسعر المادة الأساسية من جهة أخرى دون تحميله أي تكاليف إضافية.



واستند التعميم إلى كتب مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك، واتحاد الحرفيين في حلب، ومديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في الرقة، المتعلقة بارتفاع تكاليف مستلزمات إنتاج الخبز التمويني وأجور العمال، وبغية استمرار عمل المخابز التموينية العامة والخاصة بالشكل المطلوب.