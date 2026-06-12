سوريا وقطر تبحثان تجديد منحة الغاز الأذربيجاني وتوسيع نطاق التعاون التنموي

دمشق-سانا

بحث معاون وزير الطاقة لشؤون النفط غياث دياب مع وفد من “صندوق قطر للتنمية” آفاق التعاون وتجديد المنحة القطرية الخاصة بتوريد الغاز الأذربيجاني إلى سوريا، إضافة إلى تقييم الآثار التنموية والخدمية للمشروع.

وذكرت وزارة الطاقة اليوم الجمعة أن المناقشات تركزت ‏على الانعكاسات المباشرة لتزويد سوريا بالغاز الأذربيجاني على الواقع المعيشي والخدمي.

واستعرض دياب المؤشرات الإيجابية للمشروع، مؤكداً أن الدعم المقدم أسهم في تحسين حياة نحو خمسة ملايين مواطن من خلال محاور رئيسة شملت رفع كفاءة الشبكة الكهربائية من خلال زيادة ساعات التغذية في المناطق المستفيدة، وتعزيز الخدمات الحيوية من خلال دعم تشغيل المدارس والمستشفيات والمؤسسات الحكومية، وتخفيف العبء الطاقي من خلال تقليص الاعتماد على الفيول والديزل وخفض تكاليف التشغيل.

وأعرب دياب عن تطلع الجانب السوري إلى تجديد المنحة لمدة سنتين ورفع كميات التوريد إلى 4 ملايين متر مكعب؛ بما يواكب التعافي الاقتصادي ويعزز استدامة إمدادات الطاقة للقطاعات الإنتاجية.

ووجّه معاون الوزير الشكر إلى دولة قطر وصندوق قطر للتنمية، مؤكداً تقدير سوريا لهذا التعاون الذي يعكس عمق العلاقات الأخوية بين البلدين.