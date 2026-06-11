اتفاق تعاون لإدخال تقنيات متقدمة في الهياكل المعدنية إلى السوق السورية

دمشق-سانا

وقّعت شركة “تروجيكس” للتكنولوجيا اتفاق تعاون مع شركة الخير للمباني الحديدية الإماراتية، بهدف تنفيذ مبنى للمكمّلات الغذائية في منطقة عدرا الصناعية بنظام التوريد والتصنيع والتركيب الكامل، على هامش فعاليات اليوم الثاني من المعرض الدولي للبناء والتشييد “بيلدكس 24” في مدينة المعارض الجديدة بدمشق.

وأوضح المهندس سالم شريف، مؤسس شركة “تروجيكس” للتكنولوجيا، في تصريح لـ مراسلة سانا اليوم الخميس، أن الاتفاق يهدف إلى إدخال تقنيات متقدمة في مجال الهياكل المعدنية إلى السوق السورية، موضحاً أن المشروع يمثل خطوة أولى لتوطين تقنيات حديثة في البناء الصناعي، وتوفير حلول إنشائية عالية الجودة تلبي احتياجات المرحلة المقبلة، ولا سيما مشاريع إعادة الإعمار.

وأكد شريف أن معرض “بيلدكس 24” يشكل منصة مهمة لعرض هذه التقنيات وبناء شراكات استثمارية جديدة.

من جانبه، اعتبر المدير التنفيذي للمجموعة الصناعية المتخصصة بصناعة المواد الأولية والمنكهات والعصائر، محمد حمزة البحرة، أن الاتفاق مع شركة “تروجيكس”، يشكل خطوة مهمة لدعم التوسع الصناعي في سوريا، لافتاً إلى أن الاتفاق يتضمن توريد هنغار صناعي بمساحة 1500 متر مربع لمعمل الشركة في مدينة عدرا الصناعية.

وبين البحرة أن الهنغار يعتمد تقنية الـPEB التي تدخل إلى سوريا للمرة الأولى، وتمتاز بخفة الهيكل ورشاقته وتقليل عمليات اللحام داخل الموقع، ما ينعكس على سرعة التنفيذ وجودة البناء، مشيراً إلى أن إدخال هذه التكنولوجيا يشكل قيمة مضافة للقطاع الصناعي ويمنح الشركات السورية حلولاً إنشائية متطورة تتناسب مع بيئة العمل الصناعية.

وكانت فعاليات الدورة الرابعة والعشرين من ‏معرض “بيلدكس” انطلقت أمس الأربعاء وتستمر أربعة أيام، بمشاركة دولية ومحلية واسعة من الشركات المتخصصة في مختلف قطاعات البناء والتطوير العقاري والتجهيزات الهندسية.