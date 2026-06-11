نائب وزير الاقتصاد يبحث مع السفير الأردني تعزيز التعاون التجاري المشترك

دمشق -سانا

بحث نائب وزير الاقتصاد والصناعة لشؤون التجارة الداخلية، ماهر خليل الحسن مع السفير الأردني في دمشق سفيان القضاة، ووفد من مؤسسة WFB، سبل تعزيز العلاقات الثنائية وآفاق التعاون المشترك بين البلدين.



وتناول اللقاء، الذي عقد في مبنى الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق اليوم الخميس، سبل تطوير التعاون في المجالات التجارية، واستعراض فرص تبادل الخبرات والمعارف الفنية والتقنية، بما يسهم في دعم وتعزيز الشراكات بين المؤسسات والجهات المعنية في البلدين.



وأكد الجانبان أهمية توسيع مجالات التعاون المشترك والاستفادة من التجارب والخبرات المتبادلة، بما يعزز العلاقات الاقتصادية والتجارية ويدعم المصالح المشتركة بين البلدين.



وتشهد العلاقات الاقتصادية بين سوريا والأردن خطوات متقدمة نحو زيادة التبادل التجاري، وتطوير التعاون في مجالات الطاقة، والصناعة، والزراعة، والنقل، إضافة إلى بحث إقامة مشاريع استثمارية مشتركة، تسهم في دعم الاقتصادين الوطنيين وتلبية احتياجات الأسواق المحلية في البلدين.