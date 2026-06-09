وزارة الطاقة السورية تبحث مع البنك الدولي دعم خطط تطوير قطاع الكهرباء

IMG 20260609 190017 713 وزارة الطاقة السورية تبحث مع البنك الدولي دعم خطط تطوير قطاع الكهرباء

دمشق-سانا

بحث معاون وزير الطاقة السوري لشؤون المياه والكهرباء أسامة أبو زيد “عن بعد” مع مسؤول ملف الطاقة في البنك الدولي، آخر مستجدات قطاع الكهرباء في سوريا وخطط تطويره المستقبلية.

IMG 20260609 190037 370 وزارة الطاقة السورية تبحث مع البنك الدولي دعم خطط تطوير قطاع الكهرباء

وذكرت وزارة الطاقة عبر قناتها على التلغرام اليوم الثلاثاء، أن الاجتماع الذي عقد من خلال تقنية الاتصال المرئي “الفيديو”، وبحضور الرئيس التنفيذي للشركة السورية للكهرباء عمر شقروق، يهدف إلى تعزيز التعاون مع البنك الدولي، وتسريع الجهود الرامية إلى تطوير قطاع الكهرباء، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

IMG 20260609 190013 349 وزارة الطاقة السورية تبحث مع البنك الدولي دعم خطط تطوير قطاع الكهرباء

وأشارت الوزارة إلى أن الاجتماع تناول خطط تطوير البنية الفنية والإدارية والمالية لقطاع الكهرباء، ودور الدعم الفني الدولي في تعزيز كفاءة المنظومة الكهربائية، إضافة إلى بحث برامج التدريب المؤسسي ورفع جاهزية الكوادر العاملة.

وتأتي المباحثات في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تأهيل القطاعات الخدمية الأساسية، وتطوير شبكات الكهرباء، بما يعزز التنمية الاقتصادية ويحسن الخدمات المقدمة للمواطنين.

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