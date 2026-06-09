هيئة المواصفات والمقاييس تبحث مع “يونيدو” دعم جودة وتنافسية الصادرات السورية

دمشق-سانا‏

بحثت هيئة المواصفات والمقاييس السورية مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ‌‏”يونيدو”، سبل تعزيز البنية التحتية للجودة ودعم القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية، وذلك ‏خلال ورشة عمل فنية أقيمت اليوم الثلاثاء، عبر تقنية الاتصال المرئي، ضمن برنامج ‏التعافي الصناعي في سوريا للأعوام 2026-2030.‏

وناقش المشاركون في الورشة التي شهدت حضور رئيس الهيئة ياسر عليوي‏ وممثلين ‏عن “يونيدو” وشركاء دوليين وجهات وطنية معنية بالبنية التحتية للجودة، استخدام مؤشر ‌‏”تحليلات الامتثال للمعايير الدولية ‏SCA‏”، لتحديد معوقات التصدير واقتراح تدخلات ‏عملية تسهم في تحسين القدرة التنافسية للمنتجات السورية، وتعزيز نفاذها إلى الأسواق ‏الإقليمية والدولية.‏

وأكد عليوي أهمية تطوير منظومة الجودة الوطنية، وتعزيز التعاون الدولي في مجالات ‏المواصفات والقياس وتقييم المطابقة، بما يدعم القطاع الصناعي خلال مرحلة التعافي، ‏ويرفع جودة المنتجات السورية وقدرتها على المنافسة في الأسواق الخارجية.‏

وشدد عليوي، على أن الاستثمار في الجودة يمثل ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي وزيادة ‏الصادرات وخلق فرص العمل، معرباً عن تطلعه إلى أن تسهم مخرجات الورشة في دعم ‏تنفيذ برنامج التعافي الصناعي، وتعزيز التنمية المستدامة.‏

يذكر أن هيئة المواصفات والمقاييس السورية التابعة لوزارة الاقتصاد والصناعة، ‏أُحدثت عام 1969، وتعمل على وضع واعتماد المواصفات القياسية للمنتجات والمواد ‏والسلع والخدمات، بما يضمن جودتها، ويعزز تنافسيتها في الأسواق المحلية والعربية ‏والدولية.‏

وتأسست “يونيدو” عام 1966 لتعمل كهيئة تنسيق مركزية للأنشطة الصناعية، ولتعزيز ‏التنمية الصناعية، والتعاون على المستويات العالمية والإقليمية والوطنية والقطاعية.‏

وفي عام 1985، أصبحت الـ “يونيدو” الوكالة المتخصصة السادسة عشرة في الأمم المتحدة، ‏مع مهام تقضي بالمساعدة في وضع خطط وبرامج علمية وتكنولوجية للتصنيع في ‏القطاعات العامة والتعاونية والخاصة.‏