هيئة المواصفات والمقاييس تبحث مع “يونيدو” دعم جودة وتنافسية الصادرات السورية

دمشق-سانا
بحثت هيئة المواصفات والمقاييس السورية مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ”يونيدو”، سبل تعزيز البنية التحتية للجودة ودعم القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية، وذلك خلال ورشة عمل فنية أقيمت اليوم الثلاثاء، عبر تقنية الاتصال المرئي، ضمن برنامج التعافي الصناعي في سوريا للأعوام 2026-2030.
وناقش المشاركون في الورشة التي شهدت حضور رئيس الهيئة ياسر عليوي وممثلين عن “يونيدو” وشركاء دوليين وجهات وطنية معنية بالبنية التحتية للجودة، استخدام مؤشر ”تحليلات الامتثال للمعايير الدولية SCA”، لتحديد معوقات التصدير واقتراح تدخلات عملية تسهم في تحسين القدرة التنافسية للمنتجات السورية، وتعزيز نفاذها إلى الأسواق الإقليمية والدولية.
وأكد عليوي أهمية تطوير منظومة الجودة الوطنية، وتعزيز التعاون الدولي في مجالات المواصفات والقياس وتقييم المطابقة، بما يدعم القطاع الصناعي خلال مرحلة التعافي، ويرفع جودة المنتجات السورية وقدرتها على المنافسة في الأسواق الخارجية.
وشدد عليوي، على أن الاستثمار في الجودة يمثل ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي وزيادة الصادرات وخلق فرص العمل، معرباً عن تطلعه إلى أن تسهم مخرجات الورشة في دعم تنفيذ برنامج التعافي الصناعي، وتعزيز التنمية المستدامة.
يذكر أن هيئة المواصفات والمقاييس السورية التابعة لوزارة الاقتصاد والصناعة، أُحدثت عام 1969، وتعمل على وضع واعتماد المواصفات القياسية للمنتجات والمواد والسلع والخدمات، بما يضمن جودتها، ويعزز تنافسيتها في الأسواق المحلية والعربية والدولية.
وتأسست “يونيدو” عام 1966 لتعمل كهيئة تنسيق مركزية للأنشطة الصناعية، ولتعزيز التنمية الصناعية، والتعاون على المستويات العالمية والإقليمية والوطنية والقطاعية.
وفي عام 1985، أصبحت الـ “يونيدو” الوكالة المتخصصة السادسة عشرة في الأمم المتحدة، مع مهام تقضي بالمساعدة في وضع خطط وبرامج علمية وتكنولوجية للتصنيع في القطاعات العامة والتعاونية والخاصة.