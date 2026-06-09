تلكلخ: موسم قمح وفير والصوامع تستلم 1500 طن خلال الأيام الأولى

حمص-سانا

تتواصل عمليات حصاد القمح في منطقة تلكلخ بريف حمص وسط توقعات بإنتاج وفير للموسم الحالي، بفضل الهطولات المطرية الغزيرة.

وأوضح مدير مديرية زراعة حمص الدكتور خالد طويلة في تصريح لمراسل سانا، خلال جولة ميدانية في المنطقة اليوم الثلاثاء، أن الموسم الزراعي الحالي مبشر جداً، ولا سيما لمحصول القمح، مبيناً أن المساحة المزروعة بالقمح في حمص تبلغ نحو 27 ألف هكتار، منها نحو 5 آلاف هكتار في منطقة تلكلخ.

وأشار طويلة إلى أن المديرية تتابع عمليات الحصاد ميدانياً، وتعمل على تذليل العقبات أمام المزارعين، لافتاً إلى أن تسويق المحصول يتم عبر صوامع تلكلخ وشنشار وحمص والمشرفة، وبإشراف الوحدات الإرشادية التي تمنح شهادات المنشأ اللازمة للتسجيل على المنصة الإلكترونية الخاصة بتسويق القمح.

من جهته، توقع مدير مركز صوامع تلكلخ باسل سرماني أن يتجاوز إنتاج الموسم الحالي إنتاج العام الماضي بشكل ملحوظ، مبيناً أن المركز استلم أكثر من 1500 طن من القمح خلال الأيام الأربعة الأولى من بدء عمليات التسويق، وهي كمية تزيد على ضعفي الكميات المستلمة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وأوضح سرماني أن المنصة الإلكترونية الخاصة بحجز الدور المسبق أسهمت في تسهيل عمليات التسليم، مشيراً إلى أن مكافأة الـ 9 آلاف ليرة للطن شكّلت دعماً إضافياً للمزارعين، وتشجيعاً لهم على الاستمرار في زراعة هذا المحصول الاستراتيجي.

بدوره، أوضح المزارع أحمد الأسعد أن إنتاج حقوله كان جيداً بشكل عام، رغم تأثر بعض المساحات بالأمطار الغزيرة وضعف تصريف المياه، مشيداً بسهولة إجراءات التسليم في مراكز الاستلام، ومطالباً بتقديم المزيد من الدعم للمزارعين، ولا سيما فيما يتعلق بتكاليف المحروقات.

ويقوم فرع المؤسسة السورية للحبوب في محافظة حمص، باستلام محصول موسم 2026 عبر مراكز وصوامع مجهزة، وفق آليات تنظيمية حديثة تعتمد على الحجز المسبق من خلال منصة إلكترونية، بما يسهم في تسريع عمليات التسليم وتخفيف الأعباء عن المزارعين وضمان تخزين المحصول وفق المعايير المعتمدة.